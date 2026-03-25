Siero asumirá la obra de la senda entre la Pola y El Berrón que irá paralela a la carretera nacional: "Será clave para potenciar el desarrollo residencial"

El Ayuntamiento de Siero ya dispone de todas las autorizaciones necesarias para iniciar la licitación de las obras de construcción de una nueva rotonda de distribución de tráfico en el cruce de semáforos de El Berrón, una infraestructura considerada prioritaria por el elevado volumen de circulación que soporta este punto, por el que pasan alrededor de 15.000 vehículos al día. Así lo ha anunciado el alcalde, Ángel García, "Cepi", quien ha aprovechado para avanzar que el gobierno local retomará acto seguido el proyecto de humanización del tramo de la Carretera Nacional 634 entre la Pola y El Berrón, que había quedado sin financiación estatal tras las alegaciones formuladas por Noreña contra el proyecto y agotarse los plazos administrativos para conseguirla. El Ayuntamiento pedirá ahora a Carreteras la cesión de la titularidad de este tramo para poder actuar en él, haciendo que ambas localidades queden unidas a través de una zona de paseo seguro para los peatones y los ciclistas, y esta intervención también será asumida por las arcas municipales.

Aunque el proyecto sigue siendo tramitado por el Ministerio, en la actualidad no cuenta con dotación económica, y ante esta situación, el Ayuntamiento de Siero ha optado por asumir el coste de la intervención y avanzar por fases para ganar tiempo, comenzando por la construcción de la glorieta, considerada la actuación más urgente y con mayor impacto inmediato en la movilidad.

Acto seguido se mantiene la idea de transformar progresivamente el tramo que separa La Pola de El Berrón, una distancia de apenas tres kilómetros, en una vía interurbana de baja velocidad, con limitación a 50 kilómetros por hora, mejora de los arcenes para favorecer el tránsito a pie y en bicicleta con y una integración más clara de los espacios residenciales situados a ambos lados de la carretera. Todo ello se completará con la instalación de alumbrado, la rehabilitación superficial del firme de la carretera y la adaptación de la señalización horizontal y vertical a las nuevas características del tramo como peatonal y ciclista. "Es una zona de alta demanda de desarrollo residencial en baja densidad, y de este modo se ayudará a su crecimiento en integración", sostiene el primer edil.

La intención es que, a medio plazo, La Pola y El Berrón puedan funcionar "como un continuo urbano más conectado, reduciendo la dependencia del vehículo privado para los desplazamientos cortos y fomentando alternativas como los recorridos a pie o en bicicleta", detalló el alcalde, quien confía en que la actuacion sirva para "acercar dos núcleos que en la actualidad, y por la barrera de la carretera, parecen muy alejados".

La nueva rotonda que se construirá como paso previo en El Berrón será determinante "no solo para mejorar el tráfico diario, sino también para facilitar el crecimiento residencial y urbano de la zona, actualmente condicionada por la presencia de la carretera nacional y otras infraestructuras de gran capacidad", apuntó García.

Demanda vecinal

Supone una vieja demanda vecinal y municipal, y como explicó este miércoles el regidor, ya ha recibido finalmente el visto bueno tanto de la Demarcación de Carreteras del Estado como de la Consejería de Infraestructuras del Principado, requisito imprescindible al tratarse de un nudo viario en el que confluyen una carretera nacional y otra de titularidad autonómica.

Con estas autorizaciones ya concedidas, el Consistorio iniciará ahora el proceso de licitación de una actuación cuyo presupuesto ronda los 709.000 euros. La obra se financiará con cargo a remanentes municipales y se ejecutará de forma plurianual, con una primera partida de 600.000 euros ya consignada.

Bancos y paso de peatones

La nueva rotonda sustituirá al actual cruce regulado por semáforos y permitirá mejorar la seguridad vial y ordenar el tráfico en uno de los puntos más transitados del núcleo de El Berrón, donde los problemas de circulación han sido recurrentes durante años. Se ubicará en la intersección de la Nacional 364 y la AS-376 y contará con una isleta central de 29 metros de diámetro interior y una calzada anular de dos carriles de 4 metros de ancho, con arcenes interior y exterior. El carril bici se integrará aprovechando el arcén exterior en todo el perímetro, y se habilitará un nuevo paso de peatones en la N-634, dotado de semáforo con pulsador, facilitando el cruce entre ambas márgenes y el acceso a la parada de autobús existente en la margen norte.

La obra lleva incluida la mejora o renovación del drenaje, saneamiento, alumbrado público, señalización horizontal y vertical conforme a normativa y nuevos semáforos. También se instalarán 5 bancos de madera, 6 papeleras y una nueva marquesina de autobús, sustituyendo las dos existentes. Finalmente, el primer edil avanzó que se colocará una figura ornamental en el centro de la rotonda, sin desvelar de qué tipo.

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El Ayuntamiento considera que la glorieta no solo permitirá agilizar la circulación, sino que también dará una configuración más urbana a este acceso, reduciendo el impacto que las grandes infraestructuras viarias han tenido históricamente en el crecimiento de la localidad.