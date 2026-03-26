La danza toma Pola de Siero con más de 2.000 participantes en un campeonato internacional (y con hasta una beca para el Ballet Nacional de España)

Por tercer año, el Auditorio de la Pola acoge la celebración del campeonato internacional de danza Dreaming Dance World Cup en el que tomarán parte cerca de 2.000 participantes, y para el que ya se han vendido cerca de 4.000 entradas para las diferentes galas que se celebrarán esos dos días. La cita contará además con un jurado nacional e internacional, y se ofrecerán algunas clases magistrales.

“Contaremos con gente muy influyente en el mundo de la danza”, destaca Alazne Castaño, organizadora de un certamen, que explicó que sigue creciendo y ya se ha celebrado este año también en Andalucía. “Además, llegaremos a Madrid y Barcelona, y celebraremos una final en Marbella”, apunta.

Coreógrafo de musicales de la Gran Vía

Habrá representantes, en un jurado compuesto por nueve personas, de diferentes especialidades. Estarán bailarinas del Ballet Nacional o el Ballet de Cuba. “Y también Alberto Escobar, que coreografió la mayoría de musicales que hay en Gran Vía”, desgrana Castaño.

En este encuentro, se ofrecerán representaciones en torno a la danza estilada, flamenco o contemporáneo. Con la presencia de figuras como Borja Cortés, Nuria Díez y Ariel Espinosa, según destacó la organizadora del festival. Además también ensalzó la importancia de que se premiarán con 15 becas a los participantes para el Conservatorio de Madrid y escuelas importantes de danza, otra para estar una semana con el Ballet Nacional de España.

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“Queremos que aparte de que pasen un buen día, tengan oportunidades para masterclass y alicientes como las becas”, sostiene Alazne Castaño, que estuvo acompañada en la presentación del evento de Ángel García “Cepi”, alcalde de Siero.