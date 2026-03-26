El Pleno de Siero rechaza crear la Junta de Seguridad que reclamaba el PP: "Ya existe desde 1993"

El Pleno de Siero rechazó este jueves la moción presentada por el PP en la que se pedía la constitución de una Junta Local de Seguridad, con el objetivo de "poner fin a los graves problemas de seguridad ciudadana en el concejo". La propuesta defendida por el portavoz de los populares, Juan Luis Berros, respondía "a los robos y falta de seguridad ciudadana en la zona rural y en los polígonos industriales", ante lo que el PP estima necesario aplicar "medidas concretas". El alcalde, Ángel García (Cepi), replicó a los populares que la Junta que ahora piden ya se creó en 1993, siendo actualizada años después, lo que, a su juicio, demuestra el "desconocimiento total y absoluto de cómo funciona el Ayuntamiento" por parte de Berros, quien aprovechó el turno de ruegos y preguntas para interesarse por el número de veces que se ha convocado al organismo. El regidor se comprometió a responderle en el próximo Pleno.

La iniciativa recibió ocho votos a favor, los del PP y la Plataforma Vecinal de La Fresneda; dieciséis en contra , los del PSOE, VOX e Izquierda Unida (IU), y la abstención de la concejala de Podemos.

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"Nos presentan una moción para pedirnos constituir una Junta Local de Seguridad que existe desde 1993. Este es un ejemplo de lo que tenemos en la oposición por parte del Partido Popular", subrayó Cepi al término de la sesión. "Hoy ha sido muy evidente, pero en las intervenciones sistemáticas que tienen en los plenos, cuando empiezan a hablar de leyes y de normativa, de recursos y de denuncias, quienes saben un poco de la materia están siempre echándose las manos a la cabeza de las barbaridades que sistemáticamente dicen", añadió el regidor.