Siero abre la inscripción para las actividades de conciliación familiar en fines de semana y periodos no lectivos

La concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, acaba de anunciar la apertura del plazo de inscripción del Plan Corresponsables 2026, un programa dirigido a facilitar la conciliación de la vida familiar, personal y laboral de las familias del concejo. Las actividades cuentan con un presupuesto de 119.520,62 euros, financiado por la Dirección de Igualdad del Principado de Asturias.

Según explicó la edil, el plan contempla la puesta en marcha de diversas actividades infantiles y juveniles en fines de semana y en periodos no lectivos, destinadas a menores de entre 3 y 16 años de todo el concejo. El objetivo es ofrecer alternativas de ocio educativo al tiempo que se apoya a las familias en la organización de su día a día.

El programa se divide en dos lotes diferenciados. El primero incluye actividades de conciliación de ocio que se desarrollarán en la Plaza Cubierta de Pola de Siero varios viernes y sábados entre los meses de marzo y septiembre, en horario de 16.00 a 20.00 horas. En cada sesión se ofertarán 115 plazas, distribuidas en 75 para niñas y niños de 3 a 8 años y 40 para menores y adolescentes de entre 9 y 16 años.

Por grupos de edad

El segundo lote contempla actividades de conciliación en días no lectivos, con un total de 20 jornadas en Lugones y 19 en Pola de Siero. Estas se desarrollarán en el Colegio del Carbayu y en la Plaza Cubierta de Pola de Siero, respectivamente, en horario de 8.00 a 15.00 horas. En cada periodo no lectivo se ofrecerán 215 plazas, 100 en Lugones y 115 en Pola de Siero, también organizadas por grupos de edad.

La programación incluirá actividades lúdicas, deportivas, creativas y tecnológicas, con propuestas como juegos cooperativos, talleres, manualidades, zona deportiva, espacios “maker” y experiencias vinculadas a las nuevas tecnologías, además de actividades específicas para la primera infancia.

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Tal y como indicó Iglesias, las familias ya pueden formalizar la inscripción a través de la web municipal. En esta primera fase se abrirán las solicitudes para las actividades previstas en marzo, abril y mayo, mientras que más adelante se habilitará un nuevo plazo para el resto de días no lectivos una vez finalice el calendario escolar. En cuanto a las actividades de ocio de la Plaza Cubierta, la inscripción podrá realizarse también online o directamente en el propio equipamiento si quedan plazas disponibles.