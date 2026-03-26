Siero luce músculo con los premios a sus mejores deportistas y clubes (con récord de distinciones): "El concejo puede sentirse orgulloso"

Una jornada para sacar músculo, lucir esfuerzo y resultados, saborear el reconocimiento que llega por parte de tu propio concejo y también para visibilizar algunos deportes más minoritarios, que a veces quedan en un segundo plano. En una edición de récord, con 133 distinciones, a 90 deportistas a nivel individual y a 43 clubes, el Auditorio de la Pola acogió este miércoles la Gala del Deporte de Siero. Una fiesta por todo lo alto para un concejo que, como destacó su concejal de Deportes, Chus Abad, “puede sentirse orgulloso de su tejido deportivo”.

“El deporte es una herramienta poderosa para transmitir comunidad. Sois embajadores de Siero, que lleváis su nombre más allá de nuestras fronteras”, enfatizó Abad, que intervino al inicio de una gala presentada por la periodista Loreto Matilla y que contó con la presencia del alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", y de los presidentes de las federaciones de Ciclismo, Manuel Jesús Prieto “Lolo”; de Montaña, Tensi Carmona, y de Pentatlón Moderno, Ángel Fernández. También hubo representantesde las Federaciones de Fútbol y Piragüismo. Por parte del Principado estuvo Paula Fernández, directora general de Centros y Red 0-3 años.

En total, fueron distinguidos 90 deportistas individuales y 43 clubes, que representan a 29 modalidades distintas. Las 133 distinciones de esta edición fueron un récord, superando el que se había instalado en la edición anterior, con 92 deportistas y 40 clubes.

Atletismo, judo y fútbol, los más distinguidos

Para ser premiados, los deportistas y clubes sierenses debían cumplir unos requisitos mínimos: bien contar con una medalla de oro en los Campeonatos de Asturias, bien haber terminado entre los tres primeros en los campeonatos a nivel nacional o bien haber estado entre los cinco primeros en campeonatos internacionales. Y en esta edición hubo dos reconocimientos en esta última categoría para el patinaje de velocidad y uno para el culturismo. Sin menospreciar tampoco los 50 podiums que cayeron a nivel nacional.

El atletismo fue el deporte más laureado, con un gran papel en las competiciones celebradas durante el año 2025, con hasta 36 galardonados obtenidos, 31 de ellos en el plano autonómico y cinco en el apartado nacional. “Fue un año de partir la pana, buenísimo, lo disfrutamos mucho”, destacaron los entrenadores del Club Atletismo Lugones, César Román y Alejandro Nava, entidad que dominó en este deporte. “Y ahora tenemos este fin de semana el Campeonato de Asturias, vamos a seguir dándolo todo”, añadieron.

Deportistas premiados en la Gala del Deporte de Siero / P. A.

Esa gran actuación del atletismo se sitúa casi doblando la del judo, siguiente deporte más reconocido, con 17 medallas, y en este caso con nueve de ellas autonómicas y ocho en el ámbito nacional, lo que provocó que fuesen los deportistas sierenses que más triunfasen lejos de las fronteras asturianas. El fútbol, con 14 distinciones; el sambo, con nueve; el ciclismo, con 8, o el piragüismo, con 7, ocuparon los siguientes puestos en la tabla de reconocimientos.

"Que el deporte de Siero siga creciendo"

Automovilismo, bádminton, bolos, carreras de montaña, culturismo, equitación, gimnasia rítmica, halterofilia, hípica, kárate, lucha, motociclismo, natación, natación sincronizada, orientación, pádel, patinaje artístico y de velocidad, pentatlón moderno, pesca, tai-jitsu, tiro olímpico y triatlón fueron los otros deportes cuyos practicantes en el concejo dejaron una labor destacada a lo largo de 2025.

“Seguiremos trabajando para que el deporte en Siero siga creciendo y cada vez más gente lo pueda disfrutar, porque es una herramienta poderosa para transmitir comunidad”, ensalzó el concejal de Deportes de Siero, que tuvo también un recuerdo para las familias de los deportistas, que les acompañan en su trayectoria, en un acto que sirve “de homenaje al esfuerzo, talento y valores que hacen grande nuestro deporte en el concejo”.

Recuerdos a Changa, Maximino Martínez y Herrera

En esta edición hubo varios guiños, a pesar de que no hubo ninguna mención especial a deportistas como sucedió en la anterior entrega. Sí que el balonmano fue protagonista con la presencia del salón de la fama del balonmano asturiaoa, con una muestra con paneles de deportistas y figuras relevantes, como por ejemplo José Francisco Pérez Soto “Changa”, árbitro nacional y poleso, fallecido el pasado verano. También hubo un recordatorio especial para otros dos fallecidos recientemente, como Maximino Martínez, quien fuera durante muchos años presidente de la Federación de Fútbol del Principado, y Juan Carlos López “Herrera”, exjugador del Oviedo, Siero y entrenador del Atlético Lugones.

Muchos aplausos, emociones al subir al escenario a recoger el premio, caras ya veteranas que repetían, y otras que debutan. Pero todas con esa sensación de haber hecho los deberes y ver cómo el esfuerzo era reconocido en casa. “Está bien este acto y sirve además para dar visibilidad a disciplinas que no se conocen tanto”, comentaron los hermanos Miguel y Jaime Sánchez, vecinos de Hevia e integrantes del Club de Judo Berrón Noreña.