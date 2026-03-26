Siero reparte material de trampeo para atajar la plaga de la vespa velutina
El Ayuntamiento organiza una jornada de divulgación con asistencia de numerosos vecinos
La Concejalía de Festejos, Mercados y Bienestar Animal de Siero, en colaboración con la Consejería de Medio Rural, han organizado una jornada formativa con el objetivo de sensibilizar y ofrecer pautas de prevención frente a la Vespa velutina, conocida comúnmente como avispón asiático.
La actividad tuvo lugar en el salón de bodas del Palacio del Marqués de Santa Cruz, en Pola de Siero, y contó con una notable asistencia de vecinos interesados en conocer más sobre esta especie invasora, que supone una amenaza tanto para la biodiversidad, especialmente para las abejas, como para la seguridad de las personas.
Riesgos
Durante la charla, impartida por personal especializado en control de plagas, se abordaron aspectos clave como la identificación de la Vespa velutina, sus hábitos, los riesgos asociados a su presencia y las medidas más eficaces para su control y prevención. Al finalizar la sesión, se repartió material de trampeo entre los asistentes.
Siero es uno de los territorios con mayor afección de la avispa asiática: hay aproximadamente unos cuatro nidos por kilómetro cuadrado de media frente a uno por kilómetro cuadrado que hay de media en Asturias. De hecho, ha sido elegido, junto a otras zonas, como ámbito objeto de evaluación del impacto que tiene el trampeo.
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