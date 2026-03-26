Siero se suma al centenario del Real Oviedo: el Pleno da el visto bueno definitivo a la ciudad deportiva azul en La Belga
"También es una jornada histórica para el municipio", destaca el alcalde, Ángel García
El mismo día en que el club azul celebra su centenario, el Pleno del Ayuntamiento de Siero ha dado dado luz verde a primera hora de este jueves al plan especial de la primera fase de la ciudad deportiva del Real Oviedo en La Belga (Siero), consistente en siete campos de fútbol y edificios complementarios de vestuarios, con una superficie construida máxima de 1.200 metros cuadrados. De esta forma, el grupo Pachuca ya tiene el camino expedito para presentar el proyecto y solicitar la correspondiente licencia de obra. Según los cálculos municipales, los trabajos estarían en disposición de iniciarse antes del verano.
Durante su intervención en el Pleno, el alcalde sierense, Ángel García, calificó la jornada de "histórica" y destacó la "relevancia" que tiene para Siero albergar la ciudad deportiva del Real Oviedo.
La previsión es que en una segunda fase se edifique una residencia, una universidad relacionada con las materias de disciplinas deportivas en todos sus ámbitos y un servicio sanitario para el propio club y para el público en general, además de cafetería y otras instalaciones complementarias. El proyecto podría llegar a alcanzar más de 300.000 metros cuadrados, el doble de lo contemplado en la primera fase, que se queda en 150.000 metros cuadrados.Esa segunda fase es independiente de la primera, que se irá construyendo mientras se intenta conseguir aprobar la segunda. Son dos operaciones paralelas, pero independientes en su tramitación administrativa.
La ciudad deportiva es una prioridad absoluta para Pachuca desde que el grupo desembarcó en el club. Para materializar ese proyecto, necesitaba dar con los terrenis adecuados. Encontrarlas en el área de Oviedo resultó mucho más complicado de lo previsto. Los dueños del club sufrieron varios reveses antes de encontrar ubicación definitiva.
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