El Alcalde de Siero avanza las fechas para la entrada en servicio del nuevo contrato de la zona azul en el concejo

Siero podría poner en marcha el nuevo contrato de la zona azul de Siero "para junio o julio", avanza el alcalde, Ángel García "Cepi". A la licitación se han presentado dos empresas. Ahora, será la mesa de contratación la que decida quién se queda con el servicio.

La tramitación hasta ahora ha sido accidentada, obligando a poner en marcha dos licitaciones. La primera, iniciada en octubre del año pasado, quedó anulada por un fallo del Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales que estimó parcialmente la reclamación formulada por la empresa Indigo Park España contra los criterios de adjudicación recogidos en el pliego de condiciones.

Los técnicos adaptaron la documentación a los requerimientos del tribunal y la Junta de Gobierno aprobó el pasado mes de febrero tanto la nueva redacción de los pliegos como la segunda licitación del servicio, al que se han presentado dos empresas.

Con los plazos sobre la mesa y pensando en que no haya nuevas reclamaciones, la estimación del Ayuntamiento es la de que "las cosas vayan rápido", y con todos los requisitos en marcha se pueda contar ya con el servicio actualizado para el verano.

Media hora gratis

La principal novedad del nuevo sistema que se implantará en Siero es que la primera media hora de aparcamiento será gratuita, una medida "única en Asturias", según destaca el gobierno municipal. A partir de esos treinta minutos la tarifa quedará fijada en noventa céntimos a la hora.

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El aparcamiento público de la zona del Maracaibo, en la Pola, con 164 plazas, y el de la calle de Santa Isabel, en Lugones, con 151, comenzarán a ser de pago en cuanto se contrate el nuevo servicio de la zona azul. Se dispondrá en ellos una tarifa de 1,50 euros que permitirá aparcar durante todo el día. Además, los usuarios podrán acceder a bonos de 30 euros mensuales. También se crea cuarenta nuevas plazas nuevas de zona azul en el entorno del Centro de Salud de la Pola, en la calle Maestro Martín Galache.