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En busca de la mejor hamburguesa de España y Portugal: 16 foodtrucks ofrecen sus elaboraciones en Parque Principado hasta el 5 de abril

El evento acerca recetas especiales y novedosas para degustar

El alcalde de Siero, Ángel García &quot;Cepi&quot;, acompañado por los promotores del evento, Alberto Menéndez y Tony Marcos Fernández y el director de Parque Principado, Fernando García Otero.

El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", acompañado por los promotores del evento, Alberto Menéndez y Tony Marcos Fernández y el director de Parque Principado, Fernando García Otero. / A. S.

P. A.

Pola de Siero

El área comercial Parque Principado el lugar elegido para el desembarco de las 16 foodtruck que forman parte del concurso “The Golden Iberica Burger”, dentro de la segunda parada del tour que se inauguró a finales de febrero en Alcalá de Henares (Madrid).

El público podrá disfrutar hasta el domingo 5 de abril, en el aparcamento del centro comercial de Siero de excelentes y ríquisimas elaboraciones, que fueron elegidas cada una de ellas la mejor de su comunidad en la fase previa de este concurso.

Participaron de mano 110 locales en representación de cada comunidad autónoma de España, y también algunos locales de Portugal. Ahora "The Golden Iberica Burguer" encara otra etapa, en la que se buscará las valoraciones de los comensales, para elegir la mejor hamburguesa de España y Portugal.

En la inauguración del concurso, en el aparcamiento de Parque Principado, donde están situadas las foodtrucks, estuvo el alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", al que acompañaron los promotores del evento, Alberto Menéndez y Tony Marcos Fernández; así como el director de Parque Principado, Fernando García Otero.

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El evento se completará con espacios de atracciones infantiles, música en directo y espectáculos.

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