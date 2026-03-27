Siero activa su plan de fachadas: las obras arrancan en un bloque antiguo de la calle Nicanor Piñole de Lugones, con una subvención de 190.000 euros

Las primeras obras de rehabilitación dentro del plan de fachadas para la mejora de la eficiencia energética en edificios residenciales de Siero ya están en marcha. El alcalde, Ángel García “Cepi”, y el concejal de Ordenación y Gestión Urbanística, Javier Rodríguez, visitaron este viernes el inicio de los trabajos en el edificio situado en el número dos de la calle Nicanor Piñole, en Lugones, un bloque antiguo que se ha convertido en el primero en ser mejorado para conseguir un mayor confort y ahorro de energía en las viviendas. La subvención ha ascendido a más de 190.000 euros.

La comunidad es una de las 24 que han accedido a las ayudas destinadas a la mejora de la eficiencia energética en edificios residenciales. Estas subvenciones, dotadas con una partida global de 4.744.807 euros, buscan impulsar actuaciones que reduzcan el consumo energético y las emisiones de CO₂ mediante la rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios.

Las ayudas están dirigidas a comunidades de propietarios en bloques de más de 40 años de antigüedad y con un mínimo del 70% de superficie destinada a uso residencial. Además, las intervenciones deben respetar la estética del entorno y contribuir a la sostenibilidad urbana.

Las subvenciones cubren hasta el 70% del presupuesto total, incluyendo tanto la ejecución de las obras como la redacción del proyecto técnico, con un importe máximo de 242.000 euros por actuación. De los 24 proyectos aprobados, 23 ya cuentan con licencia municipal, y el plazo máximo de ejecución se extiende hasta junio de 2027.

Mejora de la imagen

Durante la visita, el Alcalde destacó que "se trata de una actuación muy importante, porque permite que edificios con más de cuarenta o cincuenta años puedan afrontar inversiones muy elevadas para mejorar sus fachadas y su eficiencia energética". García subrayó, además, que “este plan va a permitir mejorar la imagen de los barrios y, al mismo tiempo, reducir el consumo energético de muchas viviendas del concejo”.

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Las ayudas han sido tramitadas y gestionadas por el Ayuntamiento de Siero con financiación de la Consejería de Transición Ecológica, Industria y Desarrollo Económico del Principado de Asturias, dentro del programa de rehabilitación energética impulsado con fondos del Principado y de la Unión Europea – Next Generation EU.