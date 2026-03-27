Las figuras de chocolate y las palmas de Ramos siguen triunfando en Siero con modelos que suman innovación y originalidad

Hay tradiciones que por mucho que pasen los años se mantienen. E incluso se renuevan y evolucionan. El Domingo de Ramos marca el inicio del periodo festivo de Semana Santa. Y hay dos tipos casi de rituales, que tienen este día como referencia, aunque los últimos años incluso se han alargado. Las confiterías de Pola de Siero mantienen un alto listado de encargos para preparar las figuras de Pascua, con las tradicionales de chocolate. Algo parecido a lo que sucede en las floristerías, donde las palmas y los ramos de palma seca siguen siendo una pieza muy respetada para que la entreguen los más pequeños a sus padrinos. “Se sigue vendiendo mucho para estas fechas”, cuentan los responsables de estos negocios. “Tiene acogida tanto lo clásico como lo más moderno”.

Del Sporting y el Oviedo a La Patrulla Canina o Hello Kity

En El Forno, Goya Muñiz, que lleva toda la vida en esta confitería y panadería, explica que este año dos de las novedades en las figuras a la venta son dos autobuses con emblemas futbolísticos, uno del Sporting y otro del Oviedo. En su escaparate de venta aparecen este año figuras con personajes de dibujos, como Mario Bross, Los Simpsons, Spiderman, Sonic, La Patrulla Canina o Hello Kity. “Ésta última no se pasa de moda”, señala.

El trabajo de los obradores comienza ya tras acabar la fiesta de les Comadres. “Es muy laborioso, lleva tiempo, pintar, dejar secar, dar forma…”, sostiene Muñiz, antes de referirse al éxito de estas figuras, aunque pasen los años: “Es que son muy llamativas y a los niños les encantan. Y siempre hay que sacar algo nuevo. Da igual ahora que haya menos críos bautizados, porque siguen teniendo padrinos, y esto no falta”. Las típicas figuras que sale un conejo o una vaca grande, de hasta 2,5 kilos de chocolate destacan también entre las figuras ofertadas, en un periodo en que no paran de recibir encargos.

El tirón de las figuras de chocolate

“Llevo 37 años en esto, no es el furor de antes, bajó un poco, pero siguen teniendo mucho tirón”, detalla Ana Suárez, tras el mostrador de la Confitería La Vallina. “A la gente le gusta, porque no deja ser una pieza artesana, y no paramos de recibir encargos desde hace tiempo y casi hasta el último momento”, comenta. Entre sus creaciones aparecen personajes de las tortugas ninjas, el típico gallinero con pollitos, dinosaurios o las insignias de Oviedo y Sporting. “Los más pequeños prefieren figuras, y ya para más mayores, los últimos años, se regala el típico huevo grande chocolate”, coinciden en señalar tanto Goya Muñiz como Ana Suárez.

Esa reflexión, de que actualmente ya no todos los pequeños se bautizan, pero siguen teniendo padrinos, se traslada a las floristerías. Donde no fallan las palmas para entregar. Porque ya muchos no llegan siquiera a bendecirlas el Domingo de Ramos, pero sí que las regalan a sus padrinos los días posteriores. “Se estira incluso hasta el Martes de Güevos Pintos”, afirma Avelino Vallina, de la Floristería Arco Iris, que regenta desde hace tres décadas en Pola de Siero, y que hace también alusión a gente de Madrid, Castilla y León y otras comunidades donde no está arraigada esta tradición, y por eso en Semana Santa cuando regresan a Asturias la mantienen. “Lo que ha cambiado mucho ahora es que cada vez hay que innovar más. Antes era una palma normal, sin decorar. Ahora que distinguirse, inventar año a año, y traer una novedad”, enfatiza.

La palma de Elche, con decoraciones de pica trenzada para hombre, con detalles de insignias o escudos, cuenta Vallina, son algunas de las tendencias que buscan los clientes, igual que los ramos de palma seca. Incluso también los hay que buscan laurel con romero. “Es algo que cuesta cada vez más encontrarlo. Antes la gente lo podía sacar más por su cuenta. Pero por la contaminación ahora es difícil, y nosotros tenemos controlado dónde adquirirlo, y más gente viene aquí a por él”, detalla.

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Palma y ramo de palma en seco moderno y personalizado

Lo de los ramos de palma en seco, como una nueva tendencia, lo corrobora Rocío Tirado, de Floristería Rocío, también en Pola de Siero. “Era algo que estaba más para la Cuenca, y ahora ha llegado para aquí para el centro”. En su caso lleva toda la vida preparando de forma artesanal las palmas. “Cada vez quedamos menos, es una tradición que se pasa de mano a mano, y que se va perdiendo”, sostiene. “Se moderniza y personalizada cada vez todo más, hay infinidad de detalles. Y mucha gente lo pide con tiempo, para elegir lo que quiere, porque sabe que si lo deja para el final suelen tener menos opciones para seleccionar”, detalla Tirado.