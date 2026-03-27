El Mercáu Polesu de esta Semana Santa sumará cuarenta puestos de artesanía y gastronomía, junto a quince creadores de güevos pintos

Vuelve el Mercáu Polesu. La cita de este año se celebrará del 2 al 7 de abril en el parque Alfonso X de la capital sierense. Contará con 40 puestos de artesanía y gastronomía, y otros 15 de artesanas y artesanos de Güevos Pintos. A la oferta comercial y gastronómica se sumarán conciertos y animación infantil.

La inauguración oficial tendrá lugar el Jueves Santo, 2 de abril, a las 12:00 horas, dando comienzo a un intenso programa que combina recreación histórica, animación musical, teatro de calle y actividades costumbristas. A lo largo de todas las jornadas, el público podrá disfrutar de la propuesta “Vezos y Costumes de la vida Polesa”, que recrea escenas de la vida tradicional asturiana, así como de animación continua en el mercado con gaitas, tambor y agrupaciones folclóricas.

Uno de los momentos más destacados del primer día será la escenificación del “asalto a los moradores del Conceyu de Siero”, seguida de la representación de la entrega de la Carta Puebla, acto central que rememora el origen histórico de la villa y que contará con la presencia de autoridades y figurantes. La jornada se completará con la visita del séquito real, aportando un carácter solemne y festivo al evento.

Durante los días siguientes, el mercado mantendrá una programación continua en horario de mañana y tarde, con un descanso a mediodía. La animación correrá a cargo de grupos como "Los Gascones" y bandas de gaitas, que recorrerán el recinto acompañando a los visitantes. Asimismo, la compañía "Circo en la Luna" ofrecerá varios pases de su espectáculo "PunkPurr y MalabanG", una propuesta que combina circo, humor y teatro gestual.

El programa también incluye actuaciones musicales y escénicas con artistas como "Un de Grao", "De Cotia", "Alicia Villanueva & Luis Pola " y Carlos Velasco junto a "Chino El Indio", que aportarán variedad y dinamismo a cada jornada del mercado.

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El Mercáu Polesu se consolida así como una experiencia festiva y cultural completa, donde la ambientación, la participación ciudadana y la recreación histórica se dan la mano para atraer a miles de visitantes cada año. Artesanía, gastronomía tradicional y espectáculos en vivo convierten este evento en una oportunidad única para redescubrir las raíces de Siero y disfrutar de un ambiente festivo para todos los públicos.