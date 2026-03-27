La nueva glorieta de acceso al área comercial de Parque Principado toma forma con el objetivo de que esté lista para el verano

La nueva glorieta de acceso al centro comercial Parque Principado de Paredes (Siero) desde la A-64 (Oviedo-Villaviciosa) va tomando forma en el enlace de Granda oeste (salida 30) de la autovía, con el objetivo de que esté lista en los primeros compases del verano. Los operarios de la empresa adjudicataria se centran ahora en la construcción de esa nueva estructura de circulación en las inmediaciones del centro de conservación de Carreteras y de la estación de servicio que hay en ese entorno. Aunque toda la zona dispone de la señalización especial de obra, los trabajos, de momento, no están afectando al tráfico.

Las obras para acabar con los recurrentes atascos que se producen en el acceso al principal complejo comercial de Asturias arrancaron oficialmente el pasado mes de diciembre. Para no interferir en la circulación en unas fechas de tanta afluencia como las navideñas, aquellas primeras labores no pasaron de ser preparatorias para el grueso de una actuación que arrancó en enero y cuyo avance ya es visible. La actuación va a consistir en una reforma del enlace de Granda oeste, con la construcción de esa nueva glorieta en el brazo norte. La estructura, según consta en el proyecto, mejorará los movimientos hacia Viella, Granda y Colloto, especialmente del tráfico que circula por la A-64 en sentido Oviedo, y en menor medida, del que se incorpora a la autovía proveniente de ese complejo industrial y comercial.

Tráficos

La nueva glorieta permitirá eliminar los giros irregulares que algunos conductores realizan para saltarse el atasco en la rampa de acceso desde la autovía, y que a su vez congestionaban más el tráfico en este punto. En este nudo confluyen los accesos a Parque Principado y también los tráficos hacia Viella, Granda oeste y Colloto, especialmente del que circula por la A-64 en sentido Oviedo. La iniciativa, además de absorber el tráfico desde Siero con una glorieta de dos carriles, también mejorará la incorporación de los conductores que llegan a Parque Principado desde Oviedo con la construcción de un paso directo al vial interior del acceso a la zona comercial que evitará el paso por la glorieta de la Central Lechera.

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Inversión

El Ayuntamiento de Siero decidió asumir la mejora de las entradas y salidas a Parque Principado con una inversión propia de 870.000 euros, a la vista de que la actuación se ha caído de la programación del Ministerio de Transportes cuando se cumple un cuarto de siglo desde que se autorizó la apertura del complejo comercial pese a no tener los accesos completos. La propuesta inicial que se fue al limbo consistía en una nueva vía de servicio desde la A-64 (dirección Oviedo), culminada con la construcción de una nueva glorieta en el enlace de Granda y la modificación de la rotonda que hay en las inmediaciones de las instalaciones de la Central Lechera Asturiana (CLAS), para facilitar el tránsito hacia el área comercial de los vehículos procedentes de la autopista «Y». Desds la implantación de IKea, en 2005, el Ayuntamiento ha venido reclamando durante todos estos años esa solución que, al final, está ejecutando por su cuenta, dada la relevancia que el equipo de gobierno que lidera el socialista Ángel García otorga a los accesos a una área comercial que recibe más de diez millones de visitas al año y cuya propiedad ya ha comunicado al Consistorio su intención de ampliar la superficie de ventas. El Ayuntamiento apoya esa iniciativa, que, sin embargo, está prohibida por la actual normativa regional de comercio.