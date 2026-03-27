La solución al "fondo de saco" de la localidad sierense: San Miguel de la Barreda tendrá un vial de conexión directa con la autovía de Bobes

La situación de aislamiento por carretera que padecen los vecinos de la parroquia sierense de San Miguel de la Barreda tras la ejecución de las obras de desdoblamiento de la AS-17 en la zona entra en vías de solución. Cumpliendo el compromiso adquirido por el consejero de Movilidad, Alejandro Calvo, con el regidor, el socialista Ángel García, el Principado ha sacado a licitación las obras para un nuevo vial que permita conectar San Miguel con el nuevo tramo de autovía que da servicio al polígono industrial de Bobes. El presupuesto base asciende a 198.840 euros y el plazo estimado de ejecución suma tres meses, contados a partir de que se ponga en marcha la actuación.

La antigua carretera AS-17 atravesaba y daba acceso a la población de San Miguel de la Barreda de este a oeste. Con la entrada en servicio, en julio de 2025, del desdoblamiento entre Bobes y San Miguel de la Barreda, con un nuevo trazado ajeno al anterior, la localidad mantuvo el acceso por el este pero perdió el del oeste, quedando en un "fondo de saco". Para subsanar esta situación, la Consejería de Movilidad promueve ahora la construcción de un nuevo vial. De acuerdo con el proyecto, tendrá una longitud aproximada de 145 metros, iniciándose en la glorieta de la actual AS-17 duplicada y finalizando en la glorieta de la AS-17a en San Miguel de la Barreda.

La sección de la vía dispondrá de una plataforma de 9,5 metros, formada por dos carriles de 3,5 metros cada uno de ellos y arcenes en ambas márgenes, de 1,25 metros.

El plazo abierto por la Consejería para que las empresas interesadas presenten sus proyectos se extiende hasta el 21 de abril, con lo que las obras podrían comenzar ya este próximo verano y estar listas en el otoño.

Inversión

El alcalde de Siero, Ángel García, acogió con gran satisfacción el anuncio de la liitación y agradeció a la Consejería el haber atendido esta petición del Ayuntamiento y de los vecinos. Además, el regidor también ensalzó la labor desarrollada desde el Ayuntamiento para que la actuación se vaya a convertir en realidad.

Por su lado, Alejandro Calvo subrayó que la construcción de este vial "remata una inversión de más de 27 millones realizada por el Gobierno de Asturias para completar un eje transversal de alta capacidad que conecta los principales espacios industriales del centro de la comunidad autónoma".

Los vecinos de San Miguel de la Barreda han protagonizado varias manifestaciones en el entorno del polígono de Bobes para denunciar que la nueva autovía les dejó sin accesos peatonales a la zona en la que se encuentra el cementerio de la parroquia.

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"Hasta ahora disponíamos de dos caminos para ir andando, pero con la construcción de la autovía han quedado cortados", denunció César Solís, presidente de la asociación de vecinos. Tras el corte de los caminos peatonales, la opción que les quedó a los vecinos es realizar un gran rodeo de más de dos kilómetros por la carretera.