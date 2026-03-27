Unidos por la huerta: el colegio El Carbayu de Lugones y el de La Fresneda se hermanan

Los niños del Colegio Público El Carbayu, en Lugones, y los del colegio de La Fresneda son desde este viernes "hermanos" por la huerta. Ambos centros forman parte de la Red de Huertos Escolares Ecológicos de Asturias, una iniciativa promovida por el Consejo de la Producción Agraria Ecológica del Principado de Asturias (COPAE) con la colaboración de Caja Rural de Asturias, y desde ahora su relación de proximidad y amistad ha quedado reafirmada con el terruño como testigo.

Los niños de La Fresneda se desplazaron caminando a visitar a sus colegas de Lugones, y durante toda la mañana explicaron cómo trabajan sus propios huertos a lo largo del año, con plantaciones de lechugas, cebollas y verduras varias. Un proyecto que busca acercar la agricultura ecológica al ámbito educativo y fomentar entre el alumnado valores como la sostenibilidad, el respeto al medio rural y el aprendizaje práctico.

Ahora, serán los estudiantes de Lugones los que devuelvan la visita a los de La Fresneda, para conocer sus parterres de siembra y la cosecha de este año, y poder así tomar nota y mejorar sus propios cultivos.

Trabajo práctico en el huerto

Uno de los momentos centrales de la jornada fue la actividad “Siembras en red en hermanamiento”, en la que el alumnado de ambos centros trabajó conjuntamente en el huerto escolar realizando tareas de siembra y trasplante de temporada. También se presentó el juego de cartas educativo Eco-Güertina, desarrollado dentro del propio proyecto, y un espacio de convivencia entre el alumnado de ambos centros.

En el acto participó la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, junto con personal del COPAE, Caja Rural y ambos centros educativos.

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La Red de Huertos Escolares Ecológicos de Asturias tiene como objetivo principal divulgar los principios de la agricultura ecológica en el ámbito educativo, promoviendo el aprendizaje práctico y el conocimiento del medio rural entre el alumnado, y cada año suma nuevos miembros.