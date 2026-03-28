La historia detrás del güevo pinto que Rodrigo Cuevas regaló a Broncano en "La Revuelta": "Me quedé muerta"

Patricia Saco, entreguina de 36 años, se quedó "muerta" este jueves al ver que Rodrigo Cuevas regalaba a David Broncano, en su programa de TVE "La Revuelta", un güevo pinto. El suyo. El que hace tres años había realizado con la imagen del polifacético artista piloñés.

"Me pilló totalmente por sorpresa y desprevenida. Estaba hablando con una amiga y me dijo: 'ay, está Rodrigo Cuevas en La Revuelta'. Encendí la tele y justo a los cinco segundos sacó el huevo de la cesta. Yo, claro, me quedé muerta. Me empezaron a entrar llamadas de teléfono, montones de mensajes de Whatsapp, en redes sociales... Me hizo muchísima ilusión. Quedé completamente aplatanada delante de la tele", cuenta la joven.

Rodrigo Cuevas, que calzó sus madreñas a David Broncano, llevó a "La Revuelta" un "starter pack piloñes", compuesto por una montera cosida por su madre, huevos de pava del corral de su casa, morcillas de su vecina y el güevo pinto, tradicional de Pola de Siero y cuya fiesta se celebrará el martes de Pascua, el próximo 7 de abril. "Esto si lo hicieran en Japón diríamos: 'ay, mira qué arte. Lo hacemos en Asturias y es: ay, bueno, los güevos pintos...", reivindicó el artista.

Desde hace tres años

Patricia Saco, natural de El Entrego y residente en Oviedo, estudió Ilustración en la Escuela de Arte de Oviedo. Aunque trabaja como dependienta en retail, la joven sigue haciendo ilustraciones por encargo, cartelerías y ayuda en el diseño de la embarcación de la peña El Otero Teal del Descenso del Nalón. Hace tres años empezó a hacer güevos pintos y uno de los primeros "especiales" que diseñó fue precisamente un mini Rodrigo Cuevas. Saco es super fan del piloñés. "Una amiga mía iba a tener una masterclass con él, así que le di el güevo para que se lo diese. No supe más de él", cuenta. Hasta este jueves.

Patricia Saco / LNE

"Me pasaron su número de teléfono y ya pude hablar con él y darle las gracias. Estuvimos hablando un ratito. Muy bien". Y es que no todos los días una tiene la oportunidad de que exhiban su arte en la televisión y, encima, en "prime time". Patricia Saco pinta fundamentalmente güevos de mitología asturiana, aunque todos los años sorprende con alguna otra temática, siempre regional. Primero fue Rodrigo Cuevas, luego vino Tino Casal y este año serán las "Güelitas Estándar Asturianas".