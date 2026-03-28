Siero, capital de la danza con más de 2.000 participantes en el evento Dreaming Dance World Cup

Pola de Siero acoge durante toda la semana el evento Dreaming Dance World Cup, un campeonato internacional con más de 2.000 participantes, con diferentes galas y concursos con jurados profesionales.

Habrá representantes, en un jurado compuesto por nueve personas, de diferentes especialidades. Así está prevista la presencia de bailarinas del Ballet Nacional o el Ballet de Cuba o Alberto Escobar, que coreografió la mayoría de musicales que hay en Gran Vía.

En este encuentro, se ofrecerán representaciones en torno a la danza estilada, flamenco o contemporáneo con la presencia de figuras como Borja Cortés, Nuria Díez y Ariel Espinosa, según destacó la organizadora del festival, Alazne Castaoño. Además también ensalzó la importancia de que se premiarán con 15 becas a los participantes para el Conservatorio de Madrid y escuelas importantes de danza, otra para estar una semana con el Ballet Nacional de España.

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Los participantes en el evento recibieron esta mañana la visita de la concejala de Comercio, Patricia Antuña.