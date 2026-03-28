Siero invierte una cifra récord en la Pola en un solo año: más de siete millones de euros previstos

Una inversión nunca vista en tan poco tiempo. El alcalde de Siero, Ángel García “Cepi”, ha anunciado, junto al concejal de Deportes, Salud y Protección contra incendios, Jesús Abad; el concejal delegado de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa; y la concejala de Comercio y Hostelería, Movilidad y Transporte Público, Patricia Antuña, que el Ayuntamiento ejecutará a lo largo de 2026 un ambicioso conjunto de actuaciones en Pola de Siero que supondrán la mayor inversión de la historia en la localidad en un solo año con recursos municipales, alcanzando un total de 7.373.674 euros entre proyectos ya adjudicados y en fase de licitación.

García destacó que "estamos ante un año histórico para Pola de Siero". subrayando que "se trata de la mayor inversión realizada nunca en la localidad en un único ejercicio". En este sentido, explicó que el volumen inversor se traduce en un ratio de 564 euros por habitante.

El alcalde incidió en que estos datos son el resultado de “muchos años de trabajo y planificación”, y permiten no solo cumplir el compromiso adquirido con los vecinos en las elecciones de 2023, sino superarlo ampliamente con actuaciones que no estaban inicialmente contempladas.

Parque y accesos

Entre las inversiones ya en marcha o previstas se encuentran proyectos de gran relevancia como el Parque de la Reconquista, actualmente en ejecución, la reparación de los muros de la calle Alcalde Parrondo o la sustitución de la cubierta del Palacio Marqués de Santa Cruz, además de otras actuaciones de menor cuantía que completan la inversión global.

Asimismo, la Junta de Gobierno Local aprobó recientemente el inicio del proceso de licitación de dos intervenciones destacadas: la reurbanización de la Avenida de Gijón y la renovación de los accesos a Pola de Siero por el noroeste, que suman una inversión conjunta de 1.670.000 millones de euros.

Estas actuaciones forman parte de una estrategia municipal más amplia para modernizar los accesos a la localidad y avanzar en una configuración urbana más ordenada y cohesionada. En los últimos años ya se ha intervenido en distintos puntos de entrada a la villa, y con estas obras se continúa completando esa red, mejorando la movilidad, la seguridad vial y la accesibilidad, al tiempo que se gana espacio para el peatón y se incorporan criterios de humanización urbana.

En concreto, la actuación en la Avenida de Gijón, con un presupuesto cercano a los 900.000 euros, permitirá modernizar uno de los principales accesos a la localidad desde la AS-377, mediante la renovación integral de pavimentos, aceras y redes de servicio, así como la incorporación de alumbrado eficiente, arbolado y mobiliario urbano. Por su parte, la intervención en el acceso noroeste, que afecta a la calle Capitán General Gutiérrez Mellado y su entorno, mejorará la movilidad, la accesibilidad y la seguridad vial, con ampliación de aceras, reordenación del tráfico y limitación de velocidad a 30 kilómetros por hora.

Personas

El alcalde explicó que todas estas actuaciones responden a un modelo de ciudad centrado en las personas, apostando por la humanización de los espacios urbanos, la mejora de la accesibilidad y la renovación de infraestructuras. En esta línea, recordó que el Ayuntamiento lleva años trabajando en la transformación progresiva de los accesos a Pola de Siero, con el objetivo de completar una estructura urbana más moderna, segura y cohesionada.

García también quiso poner en valor la gestión económica municipal, señalando que estas inversiones se ejecutan “con deuda cero y con dinero en el banco”, gracias a una política que ha permitido alcanzar cifras récord de recaudación y revertir esos recursos en mejoras para la ciudadanía.

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Por último, el regidor subrayó que “los datos son objetivos” y reflejan el compromiso del equipo de gobierno con la localidad: “Estamos cumpliendo con la palabra dada y haciendo incluso más de lo que habíamos comprometido. Este es un año histórico para Pola de Siero y una muestra de que la política puede ser útil cuando se traduce en hechos”.