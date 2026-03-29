Los alumnos de Siero se forman un taller de masculinidades igualitarias
La experta en Igualdad y Coeducación Chusa Méndez es la encargada de impartir la actividad en todos los centros del concejo
El alumnado de primero de la ESO del IES Juan de Villanueva ha participado en el taller “Masculinidades Igualitarias”, una actividad formativa centrada en la educación en valores de igualdad y respeto.
La sesión ha sido impartida por la experta en Igualdad y Coeducación Chusa Méndez, quien ha trabajado con el alumnado conceptos relacionados con la igualdad entre hombres y mujeres, la prevención de estereotipos de género y la construcción de relaciones basadas en el respeto y la convivencia.
Esta iniciativa se enmarca dentro del programa puesto en marcha por la concejalía de Igualdad con motivo del 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. A través de este programa se están desarrollando distintas actividades educativas dirigidas a la comunidad escolar con el objetivo de fomentar una sociedad más igualitaria desde edades tempranas.
Los talleres continuarán durante los meses de abril y mayo y se extenderán al resto de institutos de enseñanza secundaria del concejo, permitiendo que más estudiantes participen en estas acciones de sensibilización y formación. Los estudiantes recibieron la visita de la concejala Eva Iglesias durante la sesión.
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