María Teresa Álvarez, pregonera en la Semana Santa de Lugones: "Somos mejores al pensar en los demás"

Comparten la escritora y periodista María Teresa Álvarez y el párroco de Lugones, Joaquín Serrano, orígenes candasinos, amistad personal y un profundo sentimiento religioso. Una tríada que llevó a Álvarez a ser la pregonera de la Semana Santa en la parroquia de San Félix de Lugones, abarrotada para escuchar sus palabras y dar inicio de la mejor manera posible a sus festividades religiosas de estos días.

En un acto cargado de reflexión, la pregonera ofreció un discurso profundamente personal y espiritual, en el que combinó recuerdos de infancia, referencias evangélicas y una llamada a la conciencia social, reconociendo como "un honor y una gran alegría" la invitación de la Cofradía del Cristo de la Piedad y Nuestra Señora de la Soledad para vestir con sus palabras el inicio de los días de Semana Santa en la localidad.

Durante su intervención, María Teresa Álvarez subrayó el significado profundo de la Pascua: "Sin la Resurrección nuestra fe carecería de sentido. La Resurrección es la esperanza de todo cristiano", destacó, y en este sentido, evocó cómo ya de niña percibía el paso de la oscuridad a la luz que culmina el Domingo de Resurrección.

El discurso de la escritora transitó los pasajes de la Pasión de Cristo, utilizando a sus personajes como espejo para el mundo de hoy en día. Así, invitó a los asistentes a examinar su conducta cotidiana: "¿Cuántas veces frente a los problemas de los demás nos hemos lavado las manos como Pilatos?", planteó. También apeló a la responsabilidad individual en las relaciones personales: "¿Cuántas veces hemos herido a nuestros semejantes con comentarios malintencionados?", se preguntó.

Asistentes al pregón en la iglesia parroquial de San Félix. | L. P.

En contraste, puso en valor figuras como el Cirineo o la Verónica, símbolos de la compasión y la ayuda al prójimo. "Somos mejores y más auténticos cuando pensamos en los demás para ayudarlos", aseguró, insistiendo en que Cristo "nos espera en el camino, en el hospital, en la oficina o en quien sufre en soledad".

El papel de la mujer en la Pasión ocupó también un lugar destacado en el pregón. Álvarez expresó sentirse especialmente identificada con estas figuras, resaltando su valentía y fidelidad: "Como mujer, no puedo por menos de sentirme reconfortada al observar su comportamiento". En especial, dedicó palabras a la Virgen María, de quien dijo que "sufrió el mayor dolor que puede experimentar una madre" y que representa "el espejo en el que debemos mirarnos". O a la Verónica, "apóstol de apóstoles" al anunciar la Resurrección.

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"La Pascua es el renacer a la vida, al amor. Nos da una nueva luz y energías renovadas para soportar las dificultades", indicó la pregonera, antes de concluir con un mensaje de agradecimiento a la cofradía y a la comunidad parroquial, a quienes animó a continuar con su labor: "Estáis sembrando algo muy hermoso. Os habéis convertido en protagonistas de la historia de Lugones", indicó, tras elogiar su crecimiento y vitalidad. "Os admiro de corazón porque habéis sabido dar forma a la manifestación de vuestra fe por las calles de Lugones", afirmó, destacando especialmente la implicación de los jóvenes: "Habéis conseguido atraer a la juventud a participar en la vida de la parroquia", concluyó Álvarez. El acto, con misa solemne, incluyó la bendición de medallas y hábitos de los nuevos cofrades, los que saldrán estos días a la calle para llamar a los vecinos a la contemplación de los pasos y la manifestación de su fe. Hoy domingo será la bendición de los Ramos y la procesión de la Borriquilla a la una de la tarde. Un primer paso para llegar a una Resurrección gloriosa.