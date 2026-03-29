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Los niños marcan el paso en la procesión de La Borriquilla para celebrar un gran domingo de Ramos en la Pola

La imagen fue portada por los alumnos de catequesis desde la capilla de Santa Ana a la iglesia parroquial

La procesión de La Borriquilla del domingo de Ramos en Pola de Siero

La procesión de La Borriquilla del domingo de Ramos en Pola de Siero

Pablo Antuña

L. P.

Pola de Siero

El domingo de Ramos fue en la Pola una jornada brillante y llena de emoción para los más pequeños, protagonistas de una procesión de La Borriquilla que reunió a cientos de personas para dar comienzo a los actos de la Semana Santa en la capital sierense.

EN IMÁGENES: El domingo de Ramos llena la Pola

EN IMÁGENES: El domingo de Ramos llena la Pola

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La comitiva partió de la capilla de Santa Ana, uno de los lugares de devoción más queridos por los polesos, en el casco viejo de la localidad, para bajar hasta la iglesia parroquial de San Pedro. Allí, a las puertas del templo, el párroco Fermín Riaño impartió la bendición a todos los fieles, portadores de ramos de laurel y palmas de todos los tamaños, con los más pequeños en primera fila con sus creaciones tejidas a mano para ser entregadas a padrinos y madrinas.

La procesión de este año tuvo como principal novedad la incorporación de niños mayores para ayudar a portear el paso de Jesús sobre un asno. Tradicionalmente, era trabajo de los pequeños de cuarto curso de catequesis pero en esta ocasión se decidió que los de más edad echaran una mano para llevar la imagen a buen puerto.

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Fueron cientos las personas que se acercaron al recorrido entre la capilla y el templo parroquial en el que ha sido el primer oficio religioso de la Semana Santa polesa. El Jueves Santo será la Cena del Señor (19.00 horas) seguida de la Hora Santa. El Viernes Santo habrá Viacrucis (12.00 horas) y celebración de la Pasión (17.00 horas).  

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