Siero refuerza el área de caminos con la incorporación de un nuevo ingeniero

El alcalde de Siero, Ángel García “Cepi” y del concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, han dado la bienvenida a un nuevo ingeniero municipal, David Orviz. El nuevo funcionario, que tomó posesión esta misma semana, trabajará en el área de la Oficina Técnica Municipal y entre sus funciones estará la de supervisar todo lo relacionado con el área de caminos municipales.

No en vano, el Ayuntamiento contrató a principios de año el nuevo contrato del servicio de conservación y mantenimiento de carreteras y caminos públicos del concejo, con un valor de 1.440.000 euros y cuatro años de duración.

Más de 1.500 kilómetros

El servicio dará cobertura a la red de caminos y viales municipales, que supera los 1.500 kilómetros, e incluirá actuaciones como el rebacheo y reparación de firmes, la limpieza y mejora de sistemas de drenaje, la ejecución de obras de contención, los trabajos de movimiento de tierras asociados y la atención a incidencias y situaciones de emergencia.

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La aprobación de este contrato se enmarca en la planificación de la inversión municipal en caminos para el año 2026, que asciende a un total de 1.330.000 euros. De esta cantidad, 150.000 euros corresponden a inversión directa con cargo al presupuesto municipal y 1.180.000 euros a gasto en mantenimiento, que incluye el contrato de conservación y mantenimiento de carreteras y caminos, actuaciones con hormigón y áridos, trabajos puntuales sin contrato específico y el contrato de desbroce.