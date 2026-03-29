Siero refuerza el área de caminos con la incorporación de un nuevo ingeniero
David Orviz trabajará en el área de la Oficina Técnica Municipal
El alcalde de Siero, Ángel García “Cepi” y del concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, han dado la bienvenida a un nuevo ingeniero municipal, David Orviz. El nuevo funcionario, que tomó posesión esta misma semana, trabajará en el área de la Oficina Técnica Municipal y entre sus funciones estará la de supervisar todo lo relacionado con el área de caminos municipales.
No en vano, el Ayuntamiento contrató a principios de año el nuevo contrato del servicio de conservación y mantenimiento de carreteras y caminos públicos del concejo, con un valor de 1.440.000 euros y cuatro años de duración.
Más de 1.500 kilómetros
El servicio dará cobertura a la red de caminos y viales municipales, que supera los 1.500 kilómetros, e incluirá actuaciones como el rebacheo y reparación de firmes, la limpieza y mejora de sistemas de drenaje, la ejecución de obras de contención, los trabajos de movimiento de tierras asociados y la atención a incidencias y situaciones de emergencia.
La aprobación de este contrato se enmarca en la planificación de la inversión municipal en caminos para el año 2026, que asciende a un total de 1.330.000 euros. De esta cantidad, 150.000 euros corresponden a inversión directa con cargo al presupuesto municipal y 1.180.000 euros a gasto en mantenimiento, que incluye el contrato de conservación y mantenimiento de carreteras y caminos, actuaciones con hormigón y áridos, trabajos puntuales sin contrato específico y el contrato de desbroce.
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