Borriquilla de multitudes en Lugones: la localidad da comienzo de forma brillante a las actividades de la Semana Santa

Ni es Sevilla ni es Málaga, pero Lugones no se queda atrás en devoción en las calles. Una multitud de personas de todas las edades se reunió este Domingo de Ramos ante la iglesia parroquial de San Félix para celebrar una de las grandes citas religiosas de la Semana Santa en Siero, que tiene en Lugones uno de sus principales focos de devoción desde hace unos años.

La localidad ha seguido consolidando esta tradición y reforzando un programa de actos religiosos que hace unos años ni siquiera existía. Gracias al esfuerzo de la Cofradía del Cristo de la Piedad y de la Virgen de la Soledad, hoy en día son varias las celebraciones que reúnen a cientos de fieles y la de este domingo volvió a ser una de las más destacadas, con una gran afluencia de público y un tiempo que, pese al frío, dio una tregua y permitió vivir la jornada con normalidad y con cientos de personas esperando el paso.

El paso a la salida de la iglesia parroquial / Luján Palacios

Palmas y ramos de todos los tamaños y colores llenaron los alrededores del templo, donde fueron bendecidos por el sacerdote Joaquín Serrano. Los más pequeños lucieron creaciones muy elaboradas, algunas con diseños y lazos destinados a madrinas y padrinos, mientras que los adultos optaron por los tradicionales ramos de laurel. Durante unos minutos, la plaza se convirtió en un vistoso conjunto de fieles deseosos de cumplir con la tradición.

A continuación se celebró la misa solemne, con la lectura de la Pasión y la música de la Coral San Félix, para dar paso a uno de los momentos más esperados por los vecinos: la salida en procesión del paso de La Borriquilla. La imagen del Nazareno a lomos del pollino, obra del artista sevillano Manuel Ángel Fernández Escobar y adquirida gracias a los donativos de los fieles, volvió a despertar la admiración del público, especialmente de los más pequeños.

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Tallada en madera de cedro, la imagen se ha convertido ya en uno de los símbolos de la Semana Santa en Lugones y refleja la creciente devoción de los vecinos por estas celebraciones que continúan mañana martes con una misa por cofrades y difuntos. El Jueves Santo tendrá lugar la misa de la Cena del Señor, la Hora Santa y la vela del Santísimo; y el Viernes Santo procesionarán el Cristo Yacente y la Virgen de la Soledad.