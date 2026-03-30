Una orquesta espectáculo de La Coruña animará la verbena de los Güevos Pintos en la Pola, que recuperan el desfile

La verbena de los Güevos Pintos de la Pola contará con la animación musical de la Orquesta Olympus de La Coruña. Así lo han anunciado el alcalde, Ángel García "Cepi" y la edil de Festejos, Ana Nosti, en la presentación de los actos previstos para la fiesta del próximo martes 7 de abril.

Al igual que el año pasado, en el que el Ayuntamiento también asumió la organización de la cita tras la disolución de facto de la Sociedad de Festejos, se ha optado por alargar la fiesta con una atracción musical de primer orden, a partir de las 21.00 horas y en la calle Alcalde Parrondo, que permanecerá cortada para albergar el espectáculo de la orquesta.

La formación gallega destaca por ofrecer "un gran espectáculo a todos los niveles, escenografía, luminotecnia, coreografías impactantes, pirotecnia, sorpresas y un amplio repertorio", que desplegarán como colofón a toda una jornada de actividades que comenzará de buena mañana con alborada de gaita y tambor por las calles del centro de la Pola.

A las once de la mañana, desfilará un grupo de cabezudos, y a las 12.00 tendrá lugar el acto central, la bendición de los Güevos a cargo del párroco dela Pola, Fermín Riaño, con su tradicional discurso en asturiano lleno de ironía y referencias a la actualidad.

Acto seguido, dará comienzo la espicha de sidra en la plaza del Ayuntamiento, y durante toda la jornada se pondrán a la venta las creaciones de una treintena de artesanos en las jaimas que ya están siendo colocadas en el parque de Alfonso X El Sabio.

Grupos y carrozas

La principal novedad de este año será la recuperación del desfile folclórico, al que se renunció el año pasado por falta de tiempo para organizarlo. En esta ocasión las calles de la Pola volverán a llenarse de tradición, música y folclore con los Sidros de Valdesoto abriendo la comparsa, compuesta por ocho grupos y un total de tres carrozas de Valdesoto. El recorrido finalizará con la Danza Prima, antes de dar paso a la gran verbena final.

Además, los niños tendrán colchonetas para saltar los día 3, 4 y 5.

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A partir del Jueves Santo, la capital sierense también disfrutará del Mercáu Polesu, con numerosos puestos de artesanía y gastronomía aderezados con representaciones históricas y musicales en el parque.