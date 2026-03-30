Siero concilia en Semana Santa: los niños de la Pola y Lugones disfrutan de numerosas actividades de ocio en vacaciones

Las familias tienen un respiro estos días en el concejo de Siero. La Pola y Lugones ofrecen durante los días no lectivos numerosas actividades de ocio para los más pequeños, en una apuesta por la conciliación dentro del Plan Corresponsables que el Ayuntamiento lleva impulsando varios años.

La concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, visitó este lunes los talleres que se están desarrollando en la plaza cubierta de la Pola con motivo de las vacaciones escolares y que tienen su réplica en el colegio El Carbayu de Lugones. La programación está dirigida a menores de distintas edades y tiene como objetivo facilitar la conciliación familiar durante los periodos no lectivos. En total, el programa ofrece 215 plazas por cada periodo sin clase: 100 en Lugones y 115 en la Pola, distribuidas por grupos de edad, todas ellas cubiertas, lo que vuelve a poner de manifiesto la elevada demanda existente por parte de las familias del concejo.

Durante estos días, los menores participan en una programación basada en actividades lúdicas y educativas, entre las que se incluyen manualidades, talleres cooperativos, juegos tecnológicos y diferentes propuestas diseñadas para fomentar el trabajo en equipo y la creatividad. La iniciativa se desarrolla en horario de mañana y está pensada como un recurso de apoyo para las familias coincidiendo con las jornadas en las que no hay actividad escolar.

Viernes y sábados

En el transcurso de la visita, Iglesias destacó la buena acogida que están teniendo estas actividades y subrayó la importancia de mantener este tipo de programas de conciliación durante todo el año. En este sentido, recordó que la plaza cubierta de la Pola acoge también una programación estable de ocio infantil dentro del Plan Corresponsables que se desarrolla varios viernes y sábados entre los meses de marzo y septiembre, en horario de 16.00 a 20.00 horas.

Esta programación incluye actividades como rincón de lectura, "footmaker", juegos de mesa, torneos de consola, hado, fiestas musicales, zona de fútbol, circuito de karts, minecraft, diseño e impresión 3D, robótica, inteligencia artificial, realidad aumentada y hasta un taller de cohetes hidropropulsados para los más pequeños, entre otras propuestas dirigidas a los menores.

De esta manera, se permite ampliar la oferta municipal de conciliación más allá de los periodos no lectivos, ofreciendo la posibilidad de participar en veladas divertidas y educativas.

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Asimismo, desde el área municipal de Educación se avanzó que próximamente se abrirán nuevos plazos de inscripción para los próximos periodos sin actividad escolar, entre ellos los días no lectivos previstos en el mes de mayo y el programa que se desarrollará durante el verano.