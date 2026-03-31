El PP denuncia la aparición de un hundimiento en el aparcamiento del antigo Maracaibo, en la Pola

El portavoz del PP en el Ayuntamiento de Siero, Juan Luis Berros, ha denunciado la aparición de los "primeros defectos" en el firme del aparcamiento disuasorio de las proximidades del antiguo restaurante Maracaibo, en la calle Florencio Rodríguez,apenas siete meses después de la finalización de las obras.

Según explica Berros, los daños se habrían producido tras un argayo registrado en las inmediaciones de una de las entradas al estacionamiento público municipal. El portavoz popular considera “inconcebible” que una infraestructura recientemente inaugurada presente ya este tipo de problemas, "pese a los más de 360.000 euros que supuso para las arcas municipales la urbanización".

A esta cantidad se suma, según recuerda el edil, el contrato de alquiler con opción de compra del terreno, "que supondrá un coste superior a los 900.000 euros para los vecinos de Siero durante los próximos diez años".

El mayor problema detectado, según trasladaron vecinos de la zona al portavoz del PP, se localiza en las inmediaciones de un pozo de aproximadamente veinte metros de profundidad. De acuerdo con estas fuentes, el pozo habría sido utilizado anteriormente para la extracción de agua por parte del antiguo negocio de hostelería que ocupaba el solar y nunca habría sido rellenado, ya que todavía existe un registro visible.

Riesgo

Esta circunstancia, advierte Berros, podría estar provocando que el terreno esté cediendo en el entorno del pozo, con el consiguiente riesgo para peatones y vehículos. Además, apunta a la posible existencia de un manantial en la zona, lo que podría agravar la inestabilidad del terreno.

“Si el derrumbe y los daños en el aparcamiento se deben a la presencia de un manantial que no se tuvo en cuenta antes de ejecutar las obras, el problema es lo suficientemente serio como para que las reparaciones supongan un coste elevado para las arcas municipales”, señala el portavoz popular.

En este sentido, Berros acusa al gobierno municipal, liderado por el alcalde socialista Ángel García "Cepi", de haber priorizado “la rapidez por inaugurar una obra” sin haber realizado, a su juicio, los estudios y soluciones técnicas necesarios en una zona que podría presentar un firme inestable.

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El edil también criticó el “absoluto silencio” del equipo de gobierno ante esta situación y reclamó explicaciones públicas sobre las causas de los desperfectos y las medidas que se adoptarán para garantizar la seguridad en la zona.