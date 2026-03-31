Siero completa la renovación del entorno de la antigua Casa de Cultura de Lugones: 325.000 euros, cinco meses de obras y licitación en marcha

Es la zona más transitada de Lugones y este año culminará la intervención integral que está acometiendo el Ayuntamiento para dejarla en las mejores condiciones. El alcalde de Siero, Ángel García "Cepi", y la concejala de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, presentaron este martes el proyecto de reurbanización del entorno de la antigua Casa de Cultura. La actuación cuenta con un presupuesto de 325.320,48 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Actualmente, se encuentra ya en licitación y las empresas interesadas pueden presentar ofertas hasta el 20 de abril.

Tal y como explicó García, la actuación permitirá renovar y modernizar un espacio muy representativo de Lugones, situado en el entorno delimitado por las calles Leopoldo Lugones, Melchor Gaspar de Jovellanos y la avenida Antonio Machado, una zona que constituye uno de los principales focos culturales, comerciales y de ocio de la localidad.

Espacio urbano continuo

La actuación supone dar continuidad a las obras finalizadas este mismo año en el tramo de las calles Leopoldo Lugones, Melchor Gaspar de Jovellanos y de la Iglesia, de manera que la actuación global en la zona superará los1,3 millones de euros. El objetivo del proyecto es mejorar un entorno cuyo estado actual presenta deficiencias, especialmente en las redes de saneamiento y drenaje de aguas pluviales, así como en el pavimento y en distintas infraestructuras urbanas. En este sentido, la intervención persigue generar un "espacio urbano continuo, accesible y de alta calidad, orientado al uso recreativo, cultural y de ocio", sostienen los portavoces municipales.

Las obras incluyen la renovación del entorno de la antigua Casa de Cultura y de parte de la acera de la Avenida Antonio Machado, mediante un diseño unitario que ordene los distintos usos y mejore la percepción global del conjunto. La pavimentación se realizará con baldosas de granito de distintos formatos y colores, con acabados antideslizantes, y se renovarán las instalaciones urbanas obsoletas, incluyendo saneamiento, drenaje, alumbrado y otros servicios necesarios.

Filtraciones

De forma complementaria, el proyecto incluye la impermeabilización de la plaza situada en el frente sur del edificio, con el objetivo de solucionar problemas de filtraciones existentes. También se llevarán a cabo actuaciones de mejora en el patio lateral exterior que sirve de evacuación del antiguo auditorio y el reasfaltado del tramo de la avenida Antonio Machado situado frente a ese inmueble, entre ambos pasos de peatones.

Durante la visita a la zona de las obras, García destacó que esta intervención "va incluida dentro de la importante renovación y mejora que estamos haciendo en todo Siero, y en Lugones en particular, de los espacios públicos a lo que llevamos destinados varias decenas de millones de euros desde que accedimos al gobierno en 2015". "No en vano, esta actuación afecta a la calle más utilizada de Lugones y la primera peatonal que se se hizo en la localidad, siendo una zona muy utilizada tanto por mayores como por jóvenes".

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Los trabajos están incluidos en la modificación de crédito para el uso del remanente líquido de tesorería del pasado ejercicio aprobado en marzo.