Siero crea a mano: el palacio del Marqués de Santa Cruz acoge varios talleres por el Día Europeo de la Artesanía
Los interesados pueden aprender a hacer piezas de fieltro y macramé de forma gratuita hasta el 12 de abril
Siero participa por segundo año consecutivo en los Días Europeos de la Artesanía con la organización de distintas actividades que buscan acercar el trabajo artesanal a la ciudadanía. Entre las propuestas destacan los talleres de fieltro y macramé que se están celebrando en el palacio de los Marqueses de Santa Cruz, dentro del programa “Esencia Artesana”.
El municipio forma parte de los 32 concejos asturianos que acogen talleres, exposiciones y encuentros singulares en el marco de esta iniciativa, que se desarrollará hasta el próximo 12 de abril. Las actividades son gratuitas y están dirigidas a todo tipo de público, con el objetivo de poner en valor el trabajo de los artesanos y fomentar el conocimiento de los oficios tradicionales.
Compromiso
La programación está organizada por la asociación cultural Mercado Artesano y Ecológico, con el apoyo de la Dirección General de Empresa y Comercio, dependiente de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado. En esta edición, además, los Días Europeos de la Artesanía cuentan con Francia y Perú como países invitados.
Desde el Ayuntamiento de Siero se destaca cómo esta participación por segundo año consecutivo refuerza el compromiso del concejo con la promoción de la artesanía y con iniciativas culturales que contribuyen a dinamizar la actividad social y económica del municipio.
- Parquímetros por la noche a partir de las 21.00 y también los domingos: se aprueba el inesperado cambio a la hora de aparcar en zona azul
- Adiós a la baliza v-16: la Guardia Civil extrema la vigilancia para que lleves la v-25 por Semana Santa y la entrada en ciudad
- Multado con 100 euros el conductor de un coche híbrido por parar a repostar gasolina, que dispara su precio en Semana Santa, pagar y marcharse: la Guardia Civil extrema la vigilancia estos días
- Adiós a la baliza v-16: multado con 200 euros y cuatro puntos un motorista que olvidó el dispositivo de seguridad que la Guardia Civil busca con lupa
- Alimerka confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde
- Mercadona confirma su cambio de horario y avisa a sus clientes: cierra por la tarde
- Eugenio y Teresa llegaron hace un año a La Fresneda y están felices: 'Aquí hacemos todo a pie
- Multado con 200 euros un conductor por no tener la segunda baliza v-16 en el coche: la Guardia Civil extrema la vigilancia en Semana Santa en busca de este dispositivo