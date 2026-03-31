Siero crea a mano: el palacio del Marqués de Santa Cruz acoge varios talleres por el Día Europeo de la Artesanía

Siero participa por segundo año consecutivo en los Días Europeos de la Artesanía con la organización de distintas actividades que buscan acercar el trabajo artesanal a la ciudadanía. Entre las propuestas destacan los talleres de fieltro y macramé que se están celebrando en el palacio de los Marqueses de Santa Cruz, dentro del programa “Esencia Artesana”.

El municipio forma parte de los 32 concejos asturianos que acogen talleres, exposiciones y encuentros singulares en el marco de esta iniciativa, que se desarrollará hasta el próximo 12 de abril. Las actividades son gratuitas y están dirigidas a todo tipo de público, con el objetivo de poner en valor el trabajo de los artesanos y fomentar el conocimiento de los oficios tradicionales.

Compromiso

La programación está organizada por la asociación cultural Mercado Artesano y Ecológico, con el apoyo de la Dirección General de Empresa y Comercio, dependiente de la Consejería de Ciencia, Industria y Empleo del Principado. En esta edición, además, los Días Europeos de la Artesanía cuentan con Francia y Perú como países invitados.

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Desde el Ayuntamiento de Siero se destaca cómo esta participación por segundo año consecutivo refuerza el compromiso del concejo con la promoción de la artesanía y con iniciativas culturales que contribuyen a dinamizar la actividad social y económica del municipio.