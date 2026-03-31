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Siero licita en 50.000 euros el parking del campo de fútbol de Lieres, que tendrá 43 plazas

Las obras se financiarán con cargo al remanente y tienen un plazo de ejecución de dos meses

Un encuentro del Independiente de Lieres.

Un encuentro del Independiente de Lieres.

J. A. O.

Lieres (Siero)

El Ayuntamiento de Siero acaba sacar a licitación en 50.000 euros las obras de construcción de un aparcamiento para el campo de fútbol de la parroquia de Lieres. El plazo de ejecución se ha fijado en dos meses, contados a partir del inicio de los trabajos, y la financiación corre a cargo del remante de tesorería de 2025 que se ha incorporado al presupuesto municipal de este año para reforzar el capítulo de inversiones con casi once millones adicionales. La intención del gobierno municipal es adjudicar la actuación en mayo, de forma que esté lista para el inicio de la próxima

De acuerdo con el proyecto, la actuación consiste en el acondicionamiento, como aparcamiento en superficie, de una explanada existente a la entrada de las instalaciones deportivas municipales de Lieres. Se trata de un solar de 1.100 metros cuadrados al que se dotará de firme, se pavimentará con mezcla bituminosa en caliente y se pintarán las líneas en superficie, dando como resultado un aparcamiento para vehículos dotado con 43 plazas.

Los trabajos arrancarán con el despeje y el desbroce de la explanada, seguida de la excavación en saneo en una profundidad de 65 centímetros. Después, se colocará una capa de firme, compuesta por 50 centímetros de suelo seleccionado y 15 centímetros de zahorra artificial. Todo el perímetro del aparcamiento llevará bordillo de hormigón delimitando el mismo.

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La última parte de la obra será la pavimentación con una capa de 6 centímetros de mezcla bituminosa en caliente así como el pintado de la señalización horizontal, delimitando las calles y las plazas de aparcamiento.

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