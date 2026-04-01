La residencia del ERA en Lugones celebra cuatro años de actividad con casi todas sus plazas ocupadas: "Aquí hay mucho movimiento"

El centro del ERA (Establecimientos Residenciales de Asturias) de Lugones acaba de cumplir cuatro años de vida y lo hace por todo lo alto, con buena parte de sus plazas cubiertas y consolidada como una de las residencias con más aceptación del área central de Asturias, por lo privilegiado de su ubicación y lo moderno de sus servicios.

Tal y como explica la directora, María Jesús Fernández, en la actualidad cuentan con 118 plazas, de las que 105 están cubiertas. "Aquí hay mucho movimiento, entra y sale gente sin parar porque, además, tenemos usuarios de corta duración, que vienen, están un tiempo y luego se van. Somos muy dinámicos", resume la responsable de la residencia.

La celebración de aniversario tuvo lugar este martes, con una jornada de fiesta que se prolongó de la mañana a la noche, con puertas abiertas a toda la comunidad, familiares de los residentes, voluntarios, asociaciones y autoridades políticas que quisieron compartir con todos los usuarios y trabajadores la alegría del cumpleaños. Hubo dos personas, además, para las que la jornada fue doblemente especial: Juanita Prado y Vicenta Monroy.

Veteranas

Se trata de las usuarias más veteranas de la residencia, pues llevan viviendo en ella desde que se abrió hace ahora cuatro años. Por eso, han sido merecedoras de una distinción por parte de los trabajadores, consistente en una banda de "reinas por un día".

Además, los residentes pudieron disfrutar de un menú de fiesta para todos y divertirse con actuaciones musicales y un baile con orquesta para echar el cierre con alegría.

Durante la mañana, el centro recibió la visita de la gerente del ERA, Nerea Monroy; Mude Fernández, de la Asociación 6 de diciembre de Lugones; Eva María Paredes, gerente de la Federación de Mayores de Asturias (FAMPA), y las ediles de Políticas Sociales y Atención a las Personas, María José Fernández, y de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes.

El equipamiento, abierto en el año 2022 y demandado durante mucho tiempo, supuso en su día una inversión de 7,3 millones. Se ubica en una parcela de 5.800 metros cuadrados cedida por el Ayuntamiento de Siero y suma 7.000 metros cuadrados de superficie útil, distribuidos en una planta semisótano y tres edificaciones rectangulares cada una de tres pisos, que en conjunto simulan un trébol de tres hojas.

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El centro dispone de zona de aparcamiento en el semisótano, donde también se ubican el almacén y los vestuarios. En la planta baja se sitúan la recepción, el comedor, la cafetería y varias salas de usos múltiples donde se ofrecen servicios de enfermería, peluquería, podología, fisioterapia y gimnasia. En los dos pisos superiores se distribuyen las 86 habitaciones, de las que el 60 por ciento son individuales y el 40 por ciento dobles.