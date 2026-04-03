Decenas de personas siguen con recogimiento el solemne Vía Crucis de Lugones previo a las procesiones de la tarde y la noche
El Rosario de la Aurora se iniciará a las ocho de la mañana del Sábado Santo y discurrirá desde la calle Río Nora hasta la parroquia
J. A. O.
Lugones vive este Viernes Santo la jornada central de su Semana Santa, marcada por la participación de vecinos y fieles en los distintos actos programados. El Vía Crucis celebrado al mediodía desde el Carbayu se consolida como uno de los momento más destacados del día por su carácter simbólico y su arraigo.
El recorrido, seguido por numerosos asistentes, se desarrolló en un ambiente de recogimiento y silencio, recreando las distintas estaciones del camino de la cruz en un entorno de especial significado para la comunidad. La climatología favorable acompañó el desarrollo del acto y favoreció la asistencia de devotos.
La programación comenzó a las 11:30 horas con el rezo de Laudes en la Capilla del Buen Suceso, dando paso al Vía Crucis. A lo largo de la tarde, la actividad continúa con el Oficio de la Pasión del Señor, a las 17:00 horas, que incluye la lectura de la Pasión según San Juan, la Oración Universal y la adoración de la cruz.
Posteriormente, a las 18:00 horas tendrá lugar la Procesión del Santo Entierro, uno de los actos más solemnes, mientras que la jornada concluirá a las 21:00 horas con la Procesión de la Soledad.
De cara al fin de semana, el Sábado Santo arrancará a las 08:00 horas con el Rosario de la Aurora, que recorrerá el trayecto desde la calle Río Nora hasta la parroquia, y culminará a las 21:00 horas con la celebración de la Vigilia Pascual.
Por su parte, el Domingo de Pascua comenzará con la Misa de Niños a las 11:00 horas, seguida de la Misa Solemne a las 12:30 horas, poniendo el broche final a las celebraciones de la Semana Santa en la localidad.
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