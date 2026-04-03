Devoción, silencio y luto cofrade en las dos grandes procesiones del Viernes Santo en Lugones

Las procesiones centrales de la Semana Santa de Lugones llenaron este viernes de solemnidad y devoción las calles de la localidad sierense. La primera en salir, pasadas las seis de la tarde, fue la del Santo Entierro, acompañada por mujeres cofrades ataviadas de luto riguroso. A la caída de la noche inició su marcha la de la Soledad, también seguida con sumo recogimiento por los fieles. El buen tiempo facilitó la alta asistencia a estos actos religiosos

El programa para este Sábado Santo se inicia a las ocho de la mañana con el emblemático Rosario de la Aurora, desde la calle Río Nora hasta la parroquia. Por la noche, a las nueve, se celebrará de la Vigilia Pascual. El Domingo de Resurrección comenzará con la Misa de Niños a las 11:00 horas, seguida de la Misa Solemne a las 12:30 horas.

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Antes de las procesiones, los fieles de Lugones participaron en un Vía Crucis a mediodía. Con salida desde el Carbayu, el recorrido, seguido por numerosos asistentes, se desarrolló en un ambiente de recogimiento y silencio, recreando las distintas estaciones del camino de la cruz en un entorno de especial significado para la comunidad. La programación ya había comenzó a las 11:30 horas con el rezo de Laudes en la Capilla del Buen Sucesos.