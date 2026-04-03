Siero invita a viajar en el tiempo ocho siglos atrás para disfrutar del Mercáu Polesu y los Güevos Pintos (cuya fiesta se celebra el martes)

El mejor ambiente festivo ya se respira en Pola de Siero en vísperas de la celebración el próximo martes de los Güevos Pintos. La localidad invita a sumergirse en una atmósfera de tradición y recreación histórica con la puesta en marcha del Mercau Polesu, que desde este jueves anima el corazón de la capital sierense.

Ambiente en el mercado / LNE

La plaza del Ayuntamiento fue escenario de uno de los actos más simbólicos del programa: la escenificación del “asalto a los moradores del Conceyu de Siero”, seguida de la representación de la entrega de la Carta Puebla, el momento fundacional que rememora el origen de la localidad. Ante la mirada de vecinos y visitantes, se revivió aquel 14 de agosto de 1270 en el que el rey Alfonso X el Sabio otorgó este privilegio a los habitantes de la zona, ordenando la creación de una nueva villa en la Alberguería de San Pedro.

La recreación histórica del mercado. / P. A.

Tras la recreación, el séquito real recorrió el mercado instalado en el parque que lleva el nombre del monarca, consolidando así el vínculo entre historia y celebración popular. El Mercau Polesu reúne en esta edición cerca de 40 puestos de artesanía y gastronomía, a los que se suman otros 15 dedicados a los tradicionales Güevos Pintos, uno de los emblemas culturales de la localidad.

Música y teatro

La inauguración oficial tuvo lugar el Jueves Santo, dando inicio a varios días de intensa actividad que combinan recreación histórica, música, teatro de calle y propuestas para todos los públicos. Entre ellas destaca “Vezos y Costumes de la vida Polesa”, una iniciativa que acerca al visitante a escenas de la vida tradicional asturiana.

Un puesto de venta. / LNE

La animación será constante durante todas las jornadas, con pasacalles de gaitas y tambor, así como la participación de agrupaciones folclóricas como “Los Gascones”. A ello se suma la oferta escénica de la compañía “Circo en la Luna”, que presenta su espectáculo “PunkPurr y MalabanG”, una propuesta que fusiona circo, humor y teatro gestual.

El programa se completa con diversas actuaciones musicales a cargo de formaciones y artistas como “Un de Grao”, “De Cotia”, Alicia Villanueva & Luis Pola y Carlos Velasco junto a “Chino El Indio”.

Con esta combinación de historia, tradición y oferta cultural, Pola de Siero se consolida, un año más, como un referente festivo en el calendario asturiano, atrayendo a vecinos y visitantes en torno a una celebración con profundas raíces históricas.

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