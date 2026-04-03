Siero rompe la barrera de los 54.000 vecinos, tras ganar 164 habitantes en tres meses, y Lugones es la parroquia que más crece

Récord histórico. Siero acaba de romper la barrera de los 54.000 vecinos. Según los datos del padrón, a 31 de marzo el concejo había ganado 164 habitantes respecto a la cifra de cierre de 2025, lo que supone que en este primer trimestre de 2026 haya alcanzado los 54.071 residentes, una cifra que eleva el crecimiento a 2.020 personas en la última década.

"El dato es sumamente positivo. Queremos un Siero para vivir y con estos datos se demuestra que se está logrando", subrayó ayer el alcalde, Ángel García "Cepi". "Esperamos seguir subiendo y cerrar con otro récord de población este 2026", enfatizó.

La localidad más poblada del municipio sigue siendo Lugones, con 13.681 habitantes y 57 vecinos más que al cierre de 2025. Le sigue la Pola, que engorda el padrón con 33 empadronados y llega a los 13.094.

En el concejo hay doce parroquias que superan el millar de habitantes y solo hay ocho que presentan un saldo negativo este trimestre, aunque todas ellas con cifras mínimas de pérdidas. Collao, con diez residentes menos, es la que más ha retrocedido.

Por parroquias, tras Lugones y la Pola, Viella, que incluye a La Fresneda, tiene 6.219 vecinos (gana diez); La Carrera, que integra El Berrón, 5.173 (sube veinte); Valdesoto 1.809 (gana siete); Granda 1.700 (crece cuatro); Anes 1.399 (pierde dos); Lieres 1.213 (pierde cinco); Santigo de Arenas (Carbayín Alto) 1.173 ( sube diez); Tiñana 1.071 (crece tres); Samartino 1.032 (retrocede siete); Hevia 1.003 (gana doce); Santa Marta (Carbayín Bajo) 791 (crece 18); Feleches 605 (se deja tres); Bobes-Valbona 546 (retrocede cuatro); Collao 495 (pierde diez); Argüelles 440 (tres más); Aramil 386 (siete más); Muñó 374 (incrementa cinco); Celles 287 (sube dos); Limanes 283 (retrocede uno); San Miguel de la Barreda 234 (suma cuatro); La Collá 217 (sube tres); Santa Marina 185 (suma dos); Santolaya de Vixil 178 (retrocede dos); Traspando 167 (se deja dos); El Cuto 154 (pierde uno); Marcenado 148 (no varía) y La Paranza (gana catorce).

El regidor hizo hincapié en dos ejes fundamentales de crecimiento. Por un lado, el de Lugones y la Fresneda, que suman 19.900 vecinos. Es decir, el 37% de la población de Siero. Por otro, la Pola y el Berrón, con 18.267 habitantes, o, lo que es lo mismo, un 33% de los habitantes del concejo. "Si están compactos, estos núcleos funcionarán mejor", indicó García.

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Tras Gijón, Oviedo, Avilés, Mieres y La Felguera, el eje de Lugones-La Fresneda y el de Pola de Siero "serían la sexta y séptima población de Asturias, respectivamente, en número de habitantes de Asturias", apuntó Cepi, que ya hace unos meses, con motivo de las obras para terminar el bulevar en Lugones, y con la previsión de nuevas promociones de viviendas, aludió al objetivo de que Siero llegue a 60.000 habitantes.