Siero se suma al Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo: “La inclusión nos une”
El Ayuntamiento colabora para dar visibilidad a la patología: “Hemos reforzado el apoyo”
Con los lemas “La inclusión nos une” y “La empatía es el principio”, dos pancartas, situadas en los balcones principales del Ayuntamiento de Siero, se suman a la campaña de apoyo y colaboración con motivo del Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo.
Junto con la Asociación por los Derechos de Personas con Autismo (ADPA) y la participación de los niños del Colegio Peña Careses, que han trabajado también en la elaboración de estos carteles, todos ellos han participado para visibilizar la patología. “Hemos reforzado el apoyo a la inclusión desde el Ayuntamiento y a todos los niños que presentan cualquier tipo de discapacidad. Somos un Siero inclusivo”, destacó María José Fernández, concejala de Políticas Sociales y Atención a las Persona.
“Vamos por buen camino, Siero cada día es más inclusivo. Eso quiere decir que todos somos iguales”, analizó Tere Álvarez, portavoz municipal de Izquierda Unida (IU).
La presidenta de ADP, Soraya García, apuntó, entre las cosas que faltan por hacer, “la necesidad de más recursos para una educación más inclusiva”, así como otras ayudas específicas en apartados como la salud.
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