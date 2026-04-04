Cae el primer premio de la Lotería Nacional en Siero: una administración de Lugones vende un boleto del número agraciado
El sorteo de este 4 de abril , en el que resultó ganador el 11.711, ha dejado un reguero de afortunados por toda España
El Sábado Santo ha traído la suerte a Siero, con un buen pellizco para un afortunado. En el sorteo de este sábado 4 de abril el número agraciado con el primer premio de la Lotería Nacional ha sido el 11.711. Y entre los boletos agraciados, sellados por toda España, uno ha sido vendido en Siero, concretamente en Lugones.
El 11.711 reparte 600.000 euros a la serie, es decir 60.000 al número, que es lo que se lleva el afortunado que lo adquirió en la Administración número 2, situada en la calle Antonio Machado de Lugones. Ese mismo número también se despachó, para este sorteo, en otras localidades de España, como Badajoz, Bilbao, Burgos, Salas de los Infantes (Burgos), Sant Pere Pescador (Girona), Almuñécar (Granada), Manacor (Baleares), Las Palmas de Gran Canaria, Madrid, Tudela (Navarra), La Perdoma (Santa Cruz de Tenerife), Valencia y Zaragoza.
En el sorteo los reintegros premiados fueron el 1, 7 y 0. Mientras que el segundo premio recayó en el 20.744, con una dotación de 120.000 euros a la serie (y 12.000 al número). Este fue vendido en Almería, Barcelona, Cádiz, Huesca, La Rioja, Madrid, Málaga, Pontevedra, Santa Cruz de Tenerife y Sevilla.
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