El "güevo gaita" toca en Pola de Siero: todo listo para la gran cita de este martes de Pascua en la capital del concejo

Arte, originalidad y creatividad protagonizan cada año las obras de las artesanas de güevos pintos que preparan cientos de propuestas distintas con motivo de la gran fiesta polesa del martes de Pascua, este 7 de abril. Pero estos días ya se pueden ver en el mercado del parque Alfonso X las novedades de esta cita y también otras clásicas que siempre tienen demanda y nunca pasan de moda. Muchas llaman la atención, entre ellas el güevo con forma de gaita o el que recrea una botella de sidra, que se ven junto a expositores repletos de piezas que destacan bien por su temática bien por la dificultad de pintar los motivos que reproducen.

Hay un gran panel que exhibe huevos de figuras de mascotas, varios que recrean a los sidros dando sus característicos saltos, o replican cuadros famosos, como el Guernica, una pieza sin duda singular. Se exhiben también propuestas que se promocionan como recuerdos para comunión personalizables, las clásicas santinas en innumerables interpretaciones y tamaños, mini huevos para ser usados como broche y mil y una propuestas más que están listas para la gran cita de este martes en la Pola, si bien ya pueden adquirirse desde hace unos días en la zona de la plaza del Ayuntamiento y el parque.

Programa festivo

La jornada festiva de este martes 7 de abril en la Pola comenzará a las 9.30 horas con la tradicional alborada, que recorrerá las calles de la villa acompañada por dos parejas de gaita y tambor. También desde primera hora 30 artesanos y artesanas venderán los güevos pintos en las jaimas instaladas en el parque Alfonso X.

Alrededor de las 11.00 horas, los cabezudos tomarán el centro de la capital sierense para animar la mañana. A mediodía, a las 12.00 horas, se celebrará la tradicional bendición a cargo del párroco de Pola de Siero Fermín Riaño. Este acto central del día estará amenizado por el grupo folclórico El Ventolín. Le seguirá el ya tradicional pinchazo de barril y escanciado de sidra, ofrecido por los Amigos del Roble.

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Por la tarde se recupera el desfile folclórico, a las 17.30 horas: partirá de la calle Ramón y Cajal e irá por Celleruelo y Florencio Rodríguez. Los Sidros de Valdesoto abrirán la comitiva, que integrarán también ocho grupos del concejo de Siero, tres carrozas de Valdesoto, el tradicional ramu y los cabezudos. El recorrido finalizará con la emblemática danza prima en el entorno de la plaza del Ayuntamiento.