El precio de la vivienda a la venta continuó disparado en Siero durante el primer trimestre de 2026: comprar es un diez por ciento más caro que hace un año

El precio medio de la vivienda en el concejo de Siero continúa al alza y ya se situó en 1.387 euros por metro cuadrado en febrero de este año, según los últimos datos publicados sobre el seguimiento del mercado residencial en España.

La evolución confirma la tendencia de encarecimiento iniciada a lo largo de 2025. Solo en en febrero el precio ha subido un 2,5 por ciento, mientras que en el conjunto del trimestre el incremento alcanza el 5 por ciento. En términos interanuales, el aumento es del 10,4 por ciento, una subida significativa que consolida la tendenciadel mercado en el concejo.

La zona norte, la más cara

El comportamiento del mercado no es uniforme dentro del concejo. La zona más cara en estos momentos es la de las parroquias del norte, donde el precio medio ya alcanza los 1.672 euros por metro cuadrado. De hecho, este ámbito ha igualado su máximo histórico precisamente en febrero de 2026, tras registrar una subida anual del 24,7 por ciento y un incremento trimestral del 7,9 por ciento.

También destacan las subidas registradas en Viella, Granda y Meres, donde el precio se sitúa en 1.418 euros por metro cuadrado, con un crecimiento anual del 22,2 por ciento. En todos estos casos, el valor actual coincide igualmente con el máximo histórico.

En cambio, en otras zonas la evolución ha sido más moderada. En El Berrón y La Carrera el precio medio es de 1.264 euros por metro cuadrado, con una ligera caída mensual del 0,3 por ciento, aunque en el último año la subida alcanza el 15,5 por ciento. El precio todavía se encuentra un 7,5 por ciento por debajo del máximo registrado en 2012.

Carbayín, Lieres y Valdesoto, al alza

En Carbayín, Lieres y Valdesoto, donde el precio medio se sitúa en 928 euros por metro cuadrado. Aunque en el último mes se ha producido una caída del 1,1 por ciento y el trimestre también es negativo (-1 por ciento), la evolución anual refleja una fuerte subida del 51,3 por ciento, una de las mayores del concejo.

El análisis de la evolución mensual en el concejo confirma una tendencia claramente alcista. En marzo de 2025 el precio medio se situaba en 1.258 euros por metro cuadrado y desde entonces, con pequeñas oscilaciones puntuales, la tendencia ha sido ascendente hasta alcanzar los 1.387 euros actuales.

Durante 2025 se registraron incrementos destacados en meses como octubre (+3,5 por ciento), julio (+2,7 ) y junio (+2,5 ), mientras que las caídas fueron puntuales y de escasa intensidad. El inicio de 2026 mantiene esa dinámica, con subidas del 1,7 por ciento en enero y del 2,5 por ciento en febrero.

Falta de oferta

Los datos que manejan las inmobiliarias a pie de calle corroboran las cifras globales y refuerzan la idea de que el mercado sigue tensionado por el desequilibrio entre oferta y demanda. “El precio sigue subiendo al igual que en toda Asturias, hay muy poca oferta a pesar de las promociones en marcha y mucha demanda, con lo que se dispara”, explica Noemí Rivas, de la Inmobiliaria La Isla, en Pola de Siero. “No vemos un techo, porque la gente además viene huyendo de Oviedo y Gijón, donde los precios son aún más elevados, y lo que hace es que aquí también suban”, añade.

La situación se repite en Lugones, donde las agencias destacan que la escasez de vivienda disponible sigue siendo el principal problema. Carmen López, de InmHome Servicios Inmobiliarios, confía en que el mercado se estabilice en algún momento, aunque reconoce que por ahora no hay señales claras. “Esperamos que los precios no sigan subiendo indefinidamente, porque los sueldos son los que son y tampoco podrá mantenerse la tendencia mucho más tiempo”, señala. En la localidad hay varias promociones de vivienda nueva en marcha, pero “las primeras no se esperan hasta junio de 2027 y el resto para más tarde”. Mientras tanto, la falta de oferta hace que comprar una vivienda sea más caro cada mes que pasa, y tampoco ayuda que “los alquileres sean tan caros, precisamente aprovechando la poca oferta disponible”.

En otras agencias del concejo también perciben la misma tendencia. En la Inmobiliaria Reines de la Pola constatan cómo el precio de la vivienda en venta parece no tener techo por ahora. “De momento no parece que vaya a bajar, las promociones nuevas salen con un precio mucho más alto que en años pasados y se nota, sobre todo en la Pola”, destaca María Fernández.

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Los datos confirman así el empuje del mercado residencial en Siero, impulsado por la demanda y por la progresiva revalorización de determinadas zonas del concejo, especialmente las mejor comunicadas y próximas al área central de Asturias.