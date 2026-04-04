La renovación de la iluminación del Centro Polivalente de Carbayín Alto permitirá una reducción de hasta el 40 por ciento de la factura energética
El equipamiento es sede de la Asociación de Pensionistas 'El Nozalín' y acoge instalaciones con la Fundación Municipal de Cultura
El Centro Polivalente Integrado de Carbayín Alto ya cuenta con nueva iluminación led, tras una inversión del Ayuntamiento de Siero a través de la que se ha actuado sobre 137 puntos de luz y se han instalado 15 detectores de movimiento para mejorar el control del consumo energético. La intervención, que ha supuesto la renovación completa de la instalación del equipamiento público, no solo mejora la calidad de la iluminación, sino que permitirá un ahorro energético y económico, con una reducción estimada de hasta el 40 por ciento en la factura.
La concejala de Mayores y Patrimonio, Pilar Santianes, y el concejal de Hacienda, Contratación, Digitalización, Organización y Régimen Interior, Raimundo Díaz, visitaron el centro con motivo de la finalización del proyecto, que ha contado con un presupuesto de 9.800 euros y un plazo de ejecución de un mes.
"Este tipo de centros tienen un gran uso por parte de diversos colectivos, ya que además de funcionar como centro social y sede de la Asociación de Pensionistas, Jubilados y Prejubilados 'El Nozalín', comparten instalaciones con la Fundación Municipal de Cultura”, destacó Pilar Santianes.
La actuación también ha conllevado la reposición de elementos auxiliares afectados, "como 30 paneles de falso techo, dejando la instalación completamente renovada", indicaron los responsables municipales.
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