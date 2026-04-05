El debate sobre la seguridad ciudadana: Siero, Llanera y Noreña apuestan por cámaras de control en sus accesos para atajar la oleada de robos

El aumento de robos en viviendas registrado en las últimas semanas ha encendido las alarmas en el centro de Asturias, especialmente en los concejos de Siero, Llanera y Noreña, donde vecinos y ayuntamientos coinciden en señalar una “preocupación creciente” por una situación que hasta hace poco parecía excepcional. El fenómeno se produce además en la zona más dinámica del Principado desde el punto de vista económico y demográfico, una franja que en los últimos años ha experimentado un notable crecimiento poblacional y una expansión urbanística que ha multiplicado las viviendas unifamiliares, un tipo de inmueble especialmente vulnerable a este tipo de delitos.

La combinación de chalés de reciente construcción, zonas rurales bien comunicadas por carretera y la cercanía a grandes núcleos urbanos como Gijón y Oviedo ha convertido esta área central en un territorio cada vez más atractivo para los ladrones. La inquietud se ha trasladado tanto a los vecinos como a los gobiernos municipales, que en las últimas semanas han intensificado su coordinación con la Guardia Civil y han comenzado a plantear nuevas medidas de seguridad, especialmente la instalación de cámaras en los accesos a los concejos.

Siero: patrullas y vigilancia de última tecnología

El concejo de Siero es el que concentra mayor preocupación en estos momentos. Los robos se han producido principalmente en parroquias rurales y en zonas con viviendas unifamiliares, donde los vecinos denuncian que los asaltos se han repetido en un corto espacio de tiempo.

La Benemérita activó con motivo de estos hechos un operativo con patrullas, controles de la Unidad de Seguridad Ciudadana (USECIC), agentes de paisano y medios aéreos, con la participación de helicóptero y drones, durante las 24 horas del día y con especial atención al atardecer, pues es la franja horaria en la que más se comenten este tipo de delitos.

Solo en un mes, la Guardia Civil registró 13 robos en Siero y Noreña, tres de ellos en grado de tentativa. De estos tres, uno de ellos podría tratarse de un intento de ocupación de una casa. Según precisan, de los diez delitos consumados, dos han sido para saquear herramientas y maquinaria y ocho han consistido en la sustracción de joyas y dinero. Y las parroquias más afectadas han sido Lieres y Argüelles.

La reacción vecinal ha sido inmediata. En Argüelles, los residentes han decidido organizarse y realizar rondas para intentar disuadir a los ladrones. La presidenta vecinal, Loli Prendes, resume el sentimiento general con claridad: “Siempre fuimos una parroquia muy tranquila para vivir y ahora hay una sensación de miedo que antes no existía”.

Ante esta situación, el Ayuntamiento ha reforzado la coordinación con la Guardia Civil y trabaja ya en un sistema de cámaras de control de tráfico de alta definición en los accesos al concejo, especialmente en las entradas desde las principales vías de comunicación en San Miguel, Argüelles, Pola de Siero y El Berrón. El alcalde, Ángel García, defiende esta medida como una herramienta clave para hacer frente a este tipo de delitos. “Sabemos que en este tipo de robos suelen actuar bandas que entran y salen con rapidez por las vías principales, por eso creemos que controlar los accesos puede ser una medida muy útil para prevenir nuevos asaltos”, señala.

El regidor insiste en que el objetivo no es establecer un sistema de vigilancia generalizado, sino facilitar el trabajo de las fuerzas de seguridad. “No se trata de vigilar a nadie, sino de poder identificar vehículos sospechosos y ayudar a la Guardia Civil cuando se produzca un robo. Es una medida que nos están pidiendo los vecinos y vamos a ponerla en marcha”, afirma.

Un vehículo de la Guardia Civil en Argüelles (Siero) / Ángel González

El proyecto municipal contempla la instalación de cámaras de última generación capaces de identificar a los ocupantes de los vehículos en varios puntos considerados estratégicos, especialmente en los accesos desde las principales carreteras. El objetivo es que el sistema pueda estar en funcionamiento lo antes posible para reforzar la seguridad en las parroquias rurales, donde se han concentrado la mayoría de los robos.

Los vecinos agradecen el refuerzo de la vigilancia, pero creen que las medidas deben ser más contundentes. “Es un paso que se instalen cámaras, pero creemos que no va a ser suficiente por sí solo. Si saben dónde están, pueden buscar otras rutas para entrar o salir”, señala Loli Prendes.

Llanera: 60.000 euros en vigilancia

En Llanera se han registrado robos en viviendas en varias localidades rurales en las últimas semanas, lo que ha llevado al Ayuntamiento a reforzar la coordinación con la Policía Local y la Guardia Civil. En San Cucao se han contabilizado cuatro robos en casas en las últimas dos semanas, sostienen los vecinos.

Desde el gobierno local se insiste en que no se trata de un problema generalizado, pero sí se reconoce que los incidentes recientes han generado inquietud. Por ese motivo, el concejo trabaja desde hace meses en nuevas medidas, entre ellas la instalación de cámaras de control de tráfico en distintos puntos de la zona rural.

El edil de seguridad de Llanera, Nicolás Fernández, recuerda que “muchas de las cuestiones que se están poniendo ahora sobre la mesa en otros municipios, son líneas de trabajo en las que Llanera ya lleva meses avanzando”, toda vez que en el Plan Municipal de Contratación hecho público el pasado mes de diciembre ya se contemplaba una partida de 60.000 euros destinada a la instalación de un nuevo lote de cámaras en distintos puntos del concejo, principalmente en las salidas de las zonas urbanas. “Cabe recordar que en 2023 Llanera fue pionero en este ámbito, convirtiéndose en el segundo municipio de España en implantar un sistema de cámaras inteligentes para mejorar tanto la seguridad como la gestión del tráfico”, recuerda Fernández.

Asimismo subraya que recientemente han mantenido una reunión con el Jefe del Destacamento de Tráfico de la Guardia Civil de Oviedo y en las últimas semanas la Policía Local ha desarrollado un plan de control en las zonas urbanas limítrofes con áreas rurales, en coordinación con la Guardia Civil, con el objetivo de reforzar la vigilancia y la seguridad en estos puntos.

Viviendas en la zona rural de Llanera / Julián Rus / JULIAN RUS

“La seguridad del municipio es una absoluta prioridad para este equipo de gobierno, y mantenemos un contacto constante y periódico con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, especialmente con la Guardia Civil que es quien tiene las competencias de seguridad en la zona rural”, sostiene el concejal.

El crecimiento del concejo en los últimos años, impulsado por su proximidad a Oviedo y por el desarrollo industrial del entorno, ha provocado un aumento notable del número de viviendas unifamiliares, lo que también ha cambiado el perfil del municipio y lo ha convertido en un objetivo más atractivo para este tipo de delitos.

Noreña: nuevas cámaras y refuerzo de la vigilancia

La situación también ha generado alarma en Noreña, donde los vecinos denuncian varios robos recientes en viviendas unifamiliares y casas adosadas, especialmente en urbanizaciones. Según los residentes, se trata de asaltos rápidos que se producen normalmente al atardecer, aprovechando ausencias breves de los propietarios, un patrón que coincide con el registrado en otros concejos del área central.

Desde el Ayuntamiento se reconoce abiertamente la preocupación vecinal y se ha reforzado la coordinación con la Guardia Civil y la Policía Local. La concejala de Seguridad Ciudadana, Patricia Redondo, subraya que el objetivo principal es tranquilizar a los vecinos y reforzar las medidas preventivas. “La seguridad de nuestros vecinos es una prioridad absoluta y estamos actuando con todos los medios disponibles para reforzar la vigilancia en el concejo”, señala.

Redondo destaca además que el Ayuntamiento ya ha comenzado a reforzar el sistema de control de accesos mediante cámaras y que está prevista la instalación de nuevos dispositivos en los próximos meses. “Ya se han instalado cámaras en puntos estratégicos y vamos a ampliar el sistema para blindar las entradas y salidas del municipio. Queremos facilitar el trabajo de la Guardia Civil y mejorar la seguridad en todo el concejo”, afirma.

Bandas itinerantes

Uno de los aspectos que más preocupa tanto a los vecinos como a las autoridades es el patrón que siguen los robos. En la mayoría de los casos se trata de asaltos rápidos, centrados en dinero en efectivo y joyas y cometidos en viviendas unifamiliares situadas en zonas bien comunicadas por carretera.

En las últimas semanas ha ganado fuerza la teoría de que los robos puedan estar siendo cometidos por bandas itinerantes que se desplazan de un municipio a otro, y puede que este tipo de grupos haya trasladado su actividad desde el área de Gijón hacia el interior, donde el crecimiento urbanístico ha sido especialmente intenso en los últimos años. Además, en Gijón se ha constatado una rebaja en el número de asaltos en la zona rural tras la colocación de un circuito de 49 dispositivos ubicados en puntos estratégicos cuya reivindicación venía de lejos por parte de los vecinos. Y quizás ha hecho que los ladrones actúen en zonas hasta ahora menos vigiladas.

Los tres concejos coinciden en la principal medida para hacer frente a la situación: la instalación de cámaras de control en los accesos. Los ayuntamientos consideran que estos sistemas pueden ser especialmente eficaces frente a bandas organizadas, ya que permiten identificar vehículos sospechosos y detectar movimientos extraños en horas clave.

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Mientras tanto, los vecinos reclaman más presencia policial y una respuesta rápida para evitar que la oleada de robos se consolide en el centro de Asturias, una de las zonas con mayor crecimiento demográfico y económico del Principado y, precisamente por ello, cada vez más atractiva también para los ladrones. Entretanto, también se alzan voces en la propia Guardia Civil que advierten de la necesidad de reforzar plantillas: en el cuartel de Langreo, que cubre estos concejos, de 17 que debería haber sólo hay 7 en la actualidad, con bajas de larga duración y algunos agentes comisionados a otros destinos.