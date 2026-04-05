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Disuelven la asociación de vecinos y gastan el dinero que quedaba en hormigón: la iniciativa ejemplar de un pueblo de Siero que cuenta con apoyo municipal

Residentes y Ayuntamiento cooperan para la mejora de un pequeño camino en Castiello

El edil de Caminos, con vecinos, en la zona del camino en obras.

El edil de Caminos, con vecinos, en la zona del camino en obras. / A. S.

Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pola de Siero

Labores de hormigonado en el camino de Campidre, en Castiello, Valdesoto. La iniciativa no tendría seguramente demasiado de especial si no fuera por la historia detrás de la actuación: la asociación de vecinos de la localidad se ha disuelto y ha decidido destinar el remanente que tenía, un total de 6.000 euros, a la adquisición de hormigón para mejorar este vial, muy transitado por los residentes.

Mientras, el Ayuntamiento de Siero ha colaborado aportando cuatro cubas más de hormigón y con mano de obra municipal para la ejecución de los trabajos.

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El concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público, Parques y Jardines, Alejandro Villa, visitó el desarrollo de las obras en este pequeño vial, de unos 250 metros, que se está reparando a través de esta colaboración entre el municipio y los vecinos.

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