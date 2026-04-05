Música, espectáculos infantiles y gastronomía llenan de gran ambiente el domingo previo a Güevos Pintos en Pola de Siero

Buena temperatura, sol a la hora del vermú, y ambiente de música, propuestas gastronómicas, espectáculos infantiles a través de un paseo por los puestos del mercado del parque Alfonso X. El Domingo de Pascua, a dos días de la celebración de la fiesta de Güevos Pintos, fue de gran bullicio en Pola de Siero, desde el centro neurálgico del parque hasta la popular plaza de Les Campes.

Las buenas temperaturas han ayudado a que todos estos días festivos lo hayan sido con mucha gente en las calles y en el mercado del parque. Y a que vecinos y visitantes aprovechen para darse una vuelta por los puestos, observar y comprar las obras artesanas de güevos pintos, con personajes populares, escudos de equipos de fútbol, o hasta figuras que recrean a los sidros.

En la mañana de este domingo en el centro de la Pola se bailó con el sonido de la gaita, con ritmos de canción asturiana y tonada, con las actuaciones de Alicia Villanueva y Luis Pola. "Está el día muy guapo para bailar un poco con la gaita, vamos a ver si animamos a la gente", destacó Pola, instantes antes de su actuación.

La animación de “Los Gascones” y el espectáculo infantil “PunkPurr y MalabanG", de la Compañía “Circo en La Luna”, fueron dos alicientes más por las calles de Pola de Siero. Esta última propuesta además dejó bocabiertos, un día más, a niños y padres delante del Ayuntamiento de Siero, punto habitual de actuación todos estos días.

A todo ello se sumaron las propuestas gastronómicas de los puestos del mercado del parque y los que se animaron a comer en los habituales establecimientos hosteleros de la capital sierense.

Programa Martes de Güevos Pintos

La Pola ya se prepara y va restando las horas para celebrar su día grande, el Martes de Pascua, este 7 de abril. Comenzará la programación a las 9.30 horas con la tradicional alborada, que recorrerá las calles de la villa acompañada por dos parejas de gaita y tambor.

Alrededor de las 11.00 horas, los cabezudos tomarán el centro de la capital sierense para animar la mañana. A mediodía, a las 12.00 horas, se celebrará la tradicional bendición a cargo del párroco de Pola de Siero Fermín Riaño.

Y ya por la tarde se recupera el desfile folclórico, a las 17.30 horas, que partirá de la calle Ramón y Cajal e irá por Celleruelo y Florencio Rodríguez.