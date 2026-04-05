Las partituras originales de Falo Moro, joyas que guarda la Banda de Música de Siero: “Es un auténtico privilegio”

Emilio Huerta, actual director de la Banda de Música de Siero, tiene la imagen grabada de cruzarse con Falo Moro y verlo siempre con un cuadernillo de música en la mano. “Lo llevaba, vacío, para si le venía la musa, y empezar entonces a componer. Le recuerdo sentado en el parque de la Pola en un banco, en ese proceso creativo”, señala. El pasado mes de enero se cumplieron 30 años de la muerte del célebre músico y compositor poleso. Su gran legado lo integran más de 800 partituras, gran parte de ellas en el Archivo Municipal de Siero, y una decena de ellas, de especial interés, se encuentran entre esas 329 carpetas que guarda la Asociación Sierense Amigos de la Música (de la que forma parte la Banda de Música). “Están escritas, de su puño y letra, con arreglos especiales para la banda. Tienen un valor importantísimo”, enfatiza Huerta.

Será un año especial, por tanto, por las tres décadas de ausencia del prestigioso compositor, que sin ir más lejos y en el ámbito popular tiene el orgullo de haber puesto la música y letra de los himnos de los dos equipos principales de Asturias, el Sporting y el Oviedo, además de al Club Siero de su localidad natal. “Asturias de mi querer”, “Campanines de mi aldea” el pasadoble “Pola de Siero”, a modo de himno oficioso, o el himno para la fiesta de las Piraguas son algunas de las piezas que hoy en día resuenan, todo el mundo entona, y que salieron de su inspiración compositora.

"Un privilegio" de archivo

“Que tengamos en nuestro archivo piezas de Falo Moro es un privilegio, es algo que nos identifica mucho, porque es un compositor de aquí, y quién mejor que nosotros para interpretar su obra”, resalta Emilio Huerta. “Desgraciadamente no tenemos muchísimas obras de él, para piano o voz y demás, pero tenemos una decena de piezas, que siempre interpretamos con mucho cariño”, apunta Huerta, que es también responsable del área musical de la Asociación Sierense Amigos de la Música (ASAM).

Partituras originales de Falo Moro en el archivo de la Banda de Música de Siero / P. A.

Este año, por el 30.º aniversario de su fallecimiento, reconoce Huerta que cuidarán con mimo los repertorios de sus conciertos, y que intentarán que esté algo más presente si cabe. “Diría de su música que es muy popular y cantable, que nos identifica muy bien en algo muy nuestro”, explica. “No es rebuscado ni vanguardias, sino algo muy para el pueblo”-

Su huella en la partitura

“Fiesta en la quintana”, el pasodoble “Pola de Siero”, la romanza “Escucha mi canción” para voz y banda, “Campanines de mi aldea” para tuba y banda, “Castañéu llano” (el prau del Castañéu era el que se celebraba El Carmín) o “Recordando a Colombina” con un arreglo para flauta y piano son algunas de las partituras originales de Falo Moro, que guardan con mucho cariño en la Banda de Música. “Lo ideal sería digitalizar todo esto”, añade Emilio Huerta, que ensalza “la vena y facilidad” para componer himnos y hasta jingles de anuncios, como el que se hizo popular de Anís de la Praviana o Trajes del Nalón.

Su faceta artística, de indudable valor, la combinaba con su lado más humano. “Era una persona cercana y con mucho trato, que traía cosas a la Banda y alguna vez la dirigió. Era muy afable y desinteresado, muy cercano y con un espíritu muy bohemio”, apunta Huerta, que por eso le da aún más valor si cabe a estas pequeñas joyas, que este año 2026, tras cumplir 40 años la Banda de Música de Siero, tendrán un peso fundamental.