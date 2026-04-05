Reparación de baldosas, aprovechando el parón de la Semana Santa, en el recinto que comparten varios colegios de Pola de Siero

Actuaciones de mejora y accesibilidad que demandaban las familias en el recinto que comparten los colegios públicos Celestino Montoto y Hermanos Arregui, así como la Escuela de Educación Infantil El Carmín, en Pola de Siero. Aprovechando el periodo vacacional de Semana Santa, el Ayuntamiento ha realizado diversas obras, entre ellas la reparación de baldosas o el hormigonado de un camino de acceso a la escolina El Carmín.

Las actuaciones se han realizado con medios propios del Ayuntamiento y han supuesto un coste aproximado de 3.000 euros. La concejala de Educación, Juventud e Igualdad, Eva Iglesias, visitó el espacio para comprobar la situación de los trabajos.