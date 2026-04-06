Los Sidros de Valdesoto abrirán este año el desfile de Güevos Pintos en Pola de Siero, que culminará con la danza prima en el entorno de la plaza del Ayuntamiento

La gran fiesta polesa de Güevos Pintos recupera este año el desfile folclórico de la tarde, a partir de las 17.30 horas, que partirá de la calle Ramón y Cajal e irá por Celleruelo y Florencio Rodríguez. Los Sidros de Valdesoto abrirán la comitiva, que integrarán también ocho grupos del concejo de Siero, tres carrozas de Valdesoto, el tradicional ramu y los cabezudos. El recorrido finalizará con la emblemática danza prima en el entorno de la plaza del Ayuntamiento, destaca el gobierno municipal de Siero, que impulsa la celebración con apoyo de algunos colectivos desde que la Sociedad de Festejos polesa quedó sin directiva.

Todo está ya listo para la celebración de mañana, martes de Pascua, una jornada festiva que comenzará a las 9.30 horas con la tradicional alborada, que recorrerá las calles de la villa acompañada por dos parejas de gaita y tambor. También desde primera hora 30 artesanos y artesanas venderán los güevos pintos en las jaimas instaladas en el parque Alfonso X.

Cabezudos

Alrededor de las 11.00 horas, los cabezudos tomarán el centro de la capital sierense para animar la mañana. A mediodía, a las 12.00 horas, se celebrará la tradicional bendición a cargo del párroco de Pola de Siero Fermín Riaño. Este acto central del día estará amenizado por el grupo folclórico El Ventolín. Le seguirá el ya tradicional pinchazo de barril y escanciado de sidra, ofrecido por los Amigos del Roble.

La jornada festiva tendrá su broche con una verbena en la calle Alcalde Parrondo, amenizada por la orquesta gallega Olimpus, a partir de las 21.00 horas. Estos días ha habido además hinchables para los más pequeños en la plaza cubierta, mercado y animación continuada en el parque Alfonso X y ante la Casa Consistorial.

El alcalde de Siero, Ángel García, anima «a todos los asturianos y asturianas que nos visiten el martes a disfrutar de esta fiesta tan especial y tan bonita y en la que llevamos tiempo trabajando con mucha ilusión».

Por otro lado, hoy lunes arranca la 45.º Selmana del Folclor Astur, organizada por El Ventolín en colaboración con el Ayuntamiento, que se prolonga hasta el día 17 con un variado programa. En esta edición se celebra bajo el título «Los cantares de boda» y se desarrolla con actividades de teatro, festival, actuaciones o conferencias que en su mayor parte se celebrarán en el Auditorio poleso.