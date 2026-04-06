Siero inicia la obra de mejora de la iluminación del campo de fútbol de El Bayu, que permitirá ahorrar más de 7.000 euros al año en la factura energética

El campo de fútbol de El Bayu, en Pola de Siero, contará con nueva iluminación, más eficiente y que modernizará una de las instalaciones más utilizadas del concejo. El Ayuntamiento acomete esta obra de mejora, que acaba de iniciarse, y con ese motivo el alcalde, Ángel García, visitó el equipamiento acompañado por el concejal de Deportes, Jesús Abad.

La intervención prevé la sustitución de 48 luminarias distribuidas en cuatro torres de 25 metros de altura, que pasarán a tecnología led. Con ello, el gobierno municipal pretende mejorar tanto la calidad de la iluminación —clave para la práctica deportiva y la celebración de partidos— como la eficiencia energética del recinto. Según las estimaciones técnicas, el cambio permitirá reducir el consumo eléctrico y generar un ahorro anual superior a los 7.000 euros, al tiempo que se disminuye la potencia contratada. El presupuesto de la actuación asciende a 68.480 euros y tiene un plazo de ejecución de dos semanas.

Durante la presentación de los detalles técnicos del proyecto que va a desarrollarse en el campo, el Alcalde sierense defendió la actuación como una respuesta a carencias reales del campo. “Había proyectores que ya no funcionaban y otros tenían poca potencia, por lo que no se veía bien”, señaló. Además, subrayó el impacto económico de la mejora, con “un ahorro de más de 7.000 euros al año”, y enmarcó la inversión en el objetivo de mantener las instalaciones “en las mejores condiciones posibles”. García incidió que esta intervención se suma a los casi 100.000 euros invertidos de manera reciente en la reparación de los vestuarios.

El regidor quiso subrayar que en el campo de El Bayu "hay muchos niños y niñas jugando" y que además el Siero es un club emblemático, que lleva el nombre del municipio. "La relación con el club es muy buena, desde que soy Alcalde siempre la hubo, pero ahora mejor que nunca", incidió García, que agradeció esta circunstancia a la directiva de la entidad.

Buena relación

"Agradezco al presidente (Roberto Presa) esa colaboración que tiene que haber entre Ayuntamiento y club para que las cosas salgan bien, así como la responsabilidad que tienen en la conservación y mantenimiento, y en el esfuerzo que hacen al pagar por utilizar el campo, una novedad que hay en una instalación. Nosotros, por nuestra parte, invertimos para que tenga las mejores condiciones posibles", añadió Ángel García.

En las instalaciones de El Bayu hay más de 300 niños y niñas "practicando deporte, cuidándose, pasándolo bien, siendo felices y apartándose a lo mejor de otros pasatiempos menos interesantes o positivos para la salud", valoró el regidor. Cifró además en más de 2.000 jóvenes los que juegan al fútbol en las distintas instalaciones del concejo. "Eso para nosotros es muy importante, forma parte también de nuestro proyecto 'Siero para vivir', donde tiene que haber alternativas para practicar deporte. Que en Siero haya donde llevar a los niños y niñas a jugar al fútbol es relevante", incidió.

"Todas se acabarán renovando"

También destacó que se ha invertido en la mejora de varias instalaciones más, por ejemplo en Lugones o El Berrón, y que ahora se está trabajando en las de Colloto. "Todas las instalaciones que son de titularidad municipal o se han renovado o se acabarán renovando cuando termine este año", señaló.

Noticias relacionadas

Por su parte Iván Miranda, gerente de Asturlec, empresa encargada de las obras, destacó, además del ahorro energético y el hecho de que se contará con un mejor sistema de iluminación, que este permitirá controlar el encendido desde una aplicación y ajustar la intensidad según el uso.