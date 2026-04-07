Agua bendita para los Güevos Pintos de Pola de Siero: el cura Fermín Riaño cumple con la tradición ante una multitud y muchas autoridades de la región

Pola de Siero desborda ya de alegría regada con sidra y música por los Güevos Pintos. A las 12.00 horas, como la tradición, el párroco Fermín Riaño procedió a la bendición de la cesta con huevos decorados que, en realidad, lo es para toda la fiesta y para los presentes, a los que alcanza también el agua bendita de la que el sacerdote va salpicando con unas ramas de laurel mojadas en ella. Este año la cita ha concitado de nuevo a una multitud, entre la que se encuentran las altas autoridades de la región.

Están el presidente del Principado, Adrián Barbón, o la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, acompañando al alcalde, Ángel García, de nuevo ataviado con el traje regional. Hay varios alcaldes de la comarca, acude también el presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, y no faltan los representantes de todos los grupos municipales de la Corporación sierense en esta celebración que se encuentra entre las más emblemáticas de la capital del municipio.

Pinchazo de barril

La fiesta se desarrolla durante la mañana en la plaza del Ayuntamiento, donde ha tenido lugar el pinchazo de barril y escanciado de sidra, ofrecido por los Amigos del Roble, y en el entorno de la Casa Consistorial y parque Alfonso X, con el mercado al que finalmente han acudido 27 artesanas y artesanos. Hay mucho público y ambiente de fiesta que se prolongará hasta el vermú y, tras la sobremesa, casi llegará la hora del desfile folclórico por las calles del centro poleso.

En imágenes: así ha comenzado la fiesta de Güevos Pintos en Pola de Siero / S. A.

La gran fiesta polesa de Güevos Pintos recupera este año este desfile, a partir de las 17.30 horas, que parte de la calle Ramón y Cajal e irá por Celleruelo y Florencio Rodríguez. Los Sidros de Valdesoto abrirán la comitiva, que integrarán también ocho grupos del concejo de Siero, tres carrozas de Valdesoto, el tradicional ramu y los cabezudos. El recorrido finalizará con la emblemática danza prima en el entorno de la plaza del Ayuntamiento, destaca el gobierno municipal de Siero, que impulsa la celebración con apoyo de algunos colectivos desde que la Sociedad de Festejos polesa quedó sin directiva.

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La jornada festiva tendrá su broche con una verbena en la calle Alcalde Parrondo, amenizada por la orquesta gallega Olimpus, a partir de las 21.00 horas, que se prevé multitudinaria.