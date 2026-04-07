El alcalde de Siero destaca la renovación de agentes para que la "Policía Local deje de ser un fallo en sí misma": "Está entrando gente nueva, con ganas de trabajar"

"La Policía Local es un fallo en sí misma. Es un sindicato fallido. Por fortuna está habiendo una renovación total y ahora hay agentes que tienen una actitud muy positiva y muy diferente. No sé si os fijásteis hoy al entrar a la Pola, que había gente joven trabajando, saludando con educación a los ciudadanos". Son las palabras del alcalde de Siero, Ángel García, tras ser preguntado este martes, durante la fiesta de los Güevos Pintos, por el fallo judicial que anula el nombramiento de un agente como jefe del cuerpo.

El regidor, implicado en el ambiente festivo, no abundó en el fallo e ironizó con que ya "lleva muchos" en la "lucha para que los servicios públicos funcionen, sean eficientes y respondan a lo que todos los ciudadanos esperamos de ellos". "Estamos a punto de incorporar un nuevo comisario que yo confío en que ayude a concluir este renovación. Y tenemos mucha confianza en esa figura y en toda la gente joven que está entrando", destacó.

Jubilaciones

Sí insistió en la buena labor de las incorporaciones más o menos recientes, gente con "ganas de trabajar". "Hay unos mandos, muchos de ellos nuevos, que también están haciendo un gran trabajo, una gran labor. Y aún nos queda alguno que quiere seguir no trabajando, entorpeciendo la labor diaria. Pero bueno, en poco tiempo seguramente que se acabará con ellos, porque se jubilarán. ¿Sabéis que se jubilarán con 59 años, con el cien por ciento, no?", dijo el regidor.

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Se refirió a que se "llevamos unos cuantos años con ese objetivo de garantizar un servicio público de calidad, por el cual pagamos mucho todos los ciudadanos, que nos merecemos un servicio acorde a ello". Frente a "daños colaterales" como las causas judiciales fruto de su conflicto con el sindicato Sipla, se queda con la renovación en la Policía Local, "gente que está trabajando de otra manera, con ganas, que es lo que se pide. Que tengan ganas y no hace falta mucho más. Ganas, atender bien a la gente y punto", concluyó señalando también que en unos días se abrirá el plazo para la presentación de candidatos a la plaza de comisario.