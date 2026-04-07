Fernando de la Puente Hevia recibe en Siero la Insignia de Plata de El Ventolín: "Es un honor que siempre llevaré conmigo"

Fernando de la Puente Hevia recibió ayer en Pola de Siero la Insignia de Plata del Grupo Folclórico y de Investigación El Ventolín. Profesor de la Escuela de música tradicional de Oviedo, lleva más de treinta años colaborando con el colectivo sierense, aportándole su conocimiento y apoyo. La distinción es «una satisfacción, un honor que va a ir siempre conmigo», destacó el homenajeado, que es además el propietario de las piezas de la exposición sobre «Carraques y matraques» que este año acompaña a la XLV Selmana del Folclor Astur. El programa de esta semana de actividades relacionadas con la cultura asturiana en general y el folclore en particular, se presentó también este lunes en el marco de un acto en la Casa de Cultura que incluyó distintos momentos destacables.

De la Puente recogió la insignia «muy agradecido» y señaló que el reconocimiento, «por inesperado es todavía más entrañable para mí». Antes de que el presidente de El Ventolín, Joaquín Ruiz, le colocara el pin del colectivo, ofreció a los presentes una breve intervención en la que explicó qué piezas contiene la muestra que puede visitarse hasta el 17 de abril en la Casa de Cultura. «Tengo una colección de instrumentos populares en general y es la primera vez que se expone parte de ella, en este caso con una muestra acerca de lo que es la carraca y la matraca, como ruidófonos que se utilizaban principalmente en las celebraciones de Semana Santa», indicó.

Distinción «merecidísima»

Por su parte, el presidente de El Ventolín, Joaquín Ruiz, subrayó que la distinción a De la Puente es «merecidísima». «Esta insignia es la número 33 y la entregamos a personas que colaboran año tras año con nosotros. Hay mucha gente que la merece, pero Fernando de la Puente con nosotros lleva 30 años, aportando todo lo que le pedimos, porque es una enciclopedia en folclore y en instrumentos musicales», explicó.

Público asistente al acto. / P. T.

El acto sirvió además para presentar esta edición número 45 de la Selmana del Folclor Astur, con un programa que se desarrollará hasta el 11 de abril. En esta ocasión está dedicada a «Los cantares de boda» y el cartel promocional es una obra de Mónica Vega, que también recibió un detalle del colectivo por su colaboración.

Participación en el desfile

Como cada año por la fiesta de los Güevos Pintos, el Grupo Folclórico y de Investigación El Ventolín actuará hoy, martes de Pascua, en la plaza del Ayuntamiento de Siero, tras la tradicional bendición a cargo del párroco Fermín Riaño, que será a las 12.00 horas. Además estarán presentes en el desfile folclórico de la tarde, a partir de las 17.30 horas por el centro de la villa, y en el que participarán con alumnado de su escuela. En esta cita, que abrirán los Sidros de Valdesoto, habrá tres carrozas de esta localidad, ocho grupos de Siero y cabezudos.

La Selmana del Folclor Astur proseguirá el miércoles 8 de abril, con teatro costumbrista asturiano en el Auditorio poleso, a las 19.30 horas, con entradas a un precio de 5 euros. La obra será «Una de matrimonios», a cargo del Grupu de Teatru Carbayín. Al día siguiente, 9 de abril, en la sala de conferencias de este mismo equipamiento, también a las 19.30 horas, habrá una charla participativa con Marisol Alija, que se titulará «Canciones, coplas, romances y cantares de algunas comarcas leonesas».

Cantares de boda

El viernes 10 de abril de nuevo el Auditorio acogerá la presentación del disco «El son nos cantares de boda», de NosOtresTres. Será a las 19.30 horas y la entrada costará 5 euros. Por último, el sábado, 11 de abril, tendrá lugar el tradicional festival folclórico, que contará con el Grupo Municipal Folclórico Sámara (Guía de Isora - Islas Canarias), con el Grupo Folclórico y de Investigación El Ventolín, y de su Escuela de Música Tradicional.

Esta semana del folclore está organizada por el colectivo sierense con el apoyo del Ayuntamiento de Siero y la Caja Rural de Asturias como patrocinadores. Las actividades son gratuitas a excepción de las dos indicadas que requieren entrada.

La visita a la exposición que ya está abierta en la Casa de Cultura puede realizarse de lunes a viernes en horario de 17.00 a 20.00 horas, y el sábado de 10.00 a 13.00 horas.

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A la presentación de la Selmana del Folclor Astur acudió numeroso público, entre ellos, el portavoz municipal del PP Juan Luis Berros. La edil de Cultura, Aurora Cienfuegos fue en representación del gobierno municipal de Siero.