La fiesta tradicional de Asturias en la que se decoran huevos pone el broche de oro a la Semana Santa

En Pola de Siero se celebra anualmente una jornada festiva con múltiples actividades, la tradicional Fiesta de los Güevos Pintos. Declarada de interés turístico y festivo local, es una fiesta muy importante en el Principado aunque no se conozca con certeza su origen.

Los huevos son pintados por artesanos, a quienes les puede tomar semanas finalizar la faena. A pesar de las variaciones que han surgido en el proceso de pintarlos a través de los años, coinciden en la técnica para hacer los huevos: primero los cuecen, y mientras están calientes comienzan a dibujar los motivos y aplican el color. Para que éste dure los barnizan y así se consigue evitar el deterioro de la pintura incluso después de la manipulación. Así, cocidos, los huevos pueden aguantar años; sin embargo, hay quien prefiere vaciarlos para que sean eternos.

La costumbre de pintar y decorar huevos está extendida internacionalmente; aun así, no se conoce de dónde vienen los güevos pintos de Asturias pues ha sido transmitido de generación en generación oralmente. Hay quien lo relaciona con la religión por la prohibición de comer ciertos alimentos, incluido el huevo, durante la cuaresma. También se dice que viene de Oriente o se relaciona con la llegada a Siero de extranjeros provenientes de distintos países de Europa en el S. XIX para trabajar en las minas.

La fiesta este año comienza desde primera hora a cargo de gaitas y tambores y la mañana continúa con un desfile de Cabezudos, seguido de la bendición de los güevos pintos realizada a mediodía por el párroco Fermín Riaño y, para finalizar la mañana, tiene lugar el popular pinchazo de barril y escanciado de sidra en la plaza del Ayuntamiento de la mano de los Amigos del Roble. Por la tarde, a las 17:30, en esta edición la fiesta recupera el desfile desde la calle Ramón y Cajal hasta la plaza, en el que participan los Sidros de Valdesoto y diferentes grupos y carrozas, también se baila la tradicional Danza Prima. Por último, en la calle Alcalde Parrondo la fiesta concluye con una verbena amenizada por la orquesta gallega 'Olympus'.

Las artesanías para los Güevos Pintos, en imágenes / P. T.

El día de güevos pintos no deja de ser el día grande de la festividad. Aunque la fiesta se celebre el martes siguiente al Domingo de Pascua, durante los días anteriores también se realizan actividades en el concejo. Pola de Siero cuenta con un conocido 'mercáu' que tiene diferentes puestos: objetos artesanales, comida tradicional... Aunque los más visitados son aquellos que exponen y venden huevos pintados. Los hay de todo tipo; de personajes de películas, escudos de equipos de fútbol, animales, caras, paisajes y muchos más. Pero los más destacados son los que están pintados con motivos tradicionales como la bandera de Asturias, botellas de sidra, hórreos o el puente romano de Cangas de Onís. Además, el ambiente en este 'mercáu' (ubicado en el parque Alfonso X el Sabio) está marcado muchas veces por actuaciones o animaciones folclóricas.

El mercado de los Güevos Pintos de Pola de Siero. / P. A.

Esta fiesta es tan apoyada en Siero que en su centro comercial Parque Principado (el más grande de Asturias) se realiza una exposición durante más de tres semanas que es a su vez un concurso escolar: doce colegios de Siero y alrededores envían un güevo pintado por los alumnos, prueba de que la Fiesta de los Güevos Pintos es para todas las edades.